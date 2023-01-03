Потому что иначе и быть не могло.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

Сегодня завершилось голосование за звание лучших игр по версии «Премии Steam 2022». Единственной объективно имеющей значение номинацией, естественно, является «Игра года», победителем в которой ожидаемо стала Elden Ring. Важно отметить, что за звание лучшей также боролись Dying Light 2, Stray, God of War (2018) и Call of Duty Modern Warfare II, но мы прекрасно понимаем, что конкурентами Elden Ring эти проекты, мягко говоря, не являются.

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Итак, поехали, номинации — победители:

«Игра года» — Elden Ring;

«Игра года в виртуальной реальности» — Hitman 3;

«Любимое дитя» — Cyberpunk 2077;

«Друг познаётся в игре» — Raft;

«Выдающийся визуальный стиль» — Marvel’s Spider-Man Miles Morales;

«Самый инновационный геймплей» — Stray;

«Лучшая игра, которая вам не даётся» — Elden Ring;

«Лучший саундтрек» — Final Fantasy VII Remake Integrade;

«Лучшая игра с выдающимся сюжетом» — God of War (2018);

«Устройтесь поудобнее» — LEGO Star Wars The Skywalker Saga;

«Лучшая игра на ходу» — Death Stranding Director’s Cut.

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Таким образом, мы имеем дело с 325-й наградой «Игра года» в адрес Elden Ring. Рекорд всё упрочняется, и будущим проектам, очевидно, будет непросто его побить.