Сегодня завершилось голосование за звание лучших игр по версии «Премии Steam 2022». Единственной объективно имеющей значение номинацией, естественно, является «Игра года», победителем в которой ожидаемо стала Elden Ring. Важно отметить, что за звание лучшей также боролись Dying Light 2, Stray, God of War (2018) и Call of Duty Modern Warfare II, но мы прекрасно понимаем, что конкурентами Elden Ring эти проекты, мягко говоря, не являются.
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Итак, поехали, номинации — победители:
- «Игра года» — Elden Ring;
- «Игра года в виртуальной реальности» — Hitman 3;
- «Любимое дитя» — Cyberpunk 2077;
- «Друг познаётся в игре» — Raft;
- «Выдающийся визуальный стиль» — Marvel’s Spider-Man Miles Morales;
- «Самый инновационный геймплей» — Stray;
- «Лучшая игра, которая вам не даётся» — Elden Ring;
- «Лучший саундтрек» — Final Fantasy VII Remake Integrade;
- «Лучшая игра с выдающимся сюжетом» — God of War (2018);
- «Устройтесь поудобнее» — LEGO Star Wars The Skywalker Saga;
- «Лучшая игра на ходу» — Death Stranding Director’s Cut.
Таким образом, мы имеем дело с 325-й наградой «Игра года» в адрес Elden Ring. Рекорд всё упрочняется, и будущим проектам, очевидно, будет непросто его побить.