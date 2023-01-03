В который включат все игры новой трилогии.

Начало нового года — любимое время у IO Interactive, чтобы поделиться приятными новостями. Сегодня, например, стало известно, что Hitman 3 в этом месяце будет преобразована в Hitman World of Assassination. Фактически «переименованный» проект станет сборником, в состав которого войдут все три игры из запущенной в 2016 году трилогии, которая так и называется — World of Assassination.

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Как уточняют представители IO Interactive, данное решение позволит игрокам не путаться в многообразии различных игр и про Агента 47 и их изданий — в Hitman World of Assassination включены Hitman 3, Hitman GOTY Access Pass и Hitman 2 Standard Access Pass. В базовом издании сборник будет продаваться за $70, но все уже имеющиеся владельцы Hitman 3 получат возможность «проапгрейдиться» совершенно бесплатно.

Отдельные Hitman и Hitman 2 снимут с продажи, но их владельцы сохранят возможность загружать их и запускать в самостоятельных версиях.

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Вышеописанное решение вступит в силу 26 января.