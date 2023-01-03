Посмотрим, подождём.

Разработчики из компании Nightdive Studios определились с релизным окном ремейка System Shock — проект должен поступить в продажу в марте текущего года. Изначально планировалось, что игра станет доступна для покупки в течение 2022 года, но в октябре появилась информация о переносе.

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Авторы ремейка дали тогда понять, что масштаб проделанной работы удивил даже их самих, а сотрудничество с издательством Prime Matter позволило сконцентрировать усилия на доработке мелких изменений, а также исправлении ошибок и общей «полировке» игры.

В своём новом сообщении Nightdive Studios поспешила также заявить о некоторых особенностях ремейка, про которые мы ещё не слышали. Например, заново сделанный System Shock сможет похвастаться обновлёнными эффектами для оружия — это в большей степени касается плазменной винтовки.

Также релизная версия System Shock сможет удивить игроков следующими изменениями:

полностью настраиваемая модель расчленения для каждого противника;

необходимость сканирования карт для доступна к закрытым областям;

многочисленные изменения в интерьерах «Цитадели»;

новые вариации врагов на более поздних уровнях.

Ремейк System Shock создавался с нуля (а как иначе — оригинал вышел в 1994 году) для PC, Xbox и PlayStation. Разработчики на всех тапах создания проекта говорили про важность сохранения классического игрового процесса, но только с новой графикой, звуком и обновлённой музыкой. Интерфейс и элементы управления тоже будут приведены к современным стандартам.

«Знакомьтесь, это SHODAN, безумный ИИ. Она захватила контроль над станцией “Цитадель”, превратила её команду в армию киборгов и мутантов, а теперь собирается проделать то же самое со всей Землей. Исследуйте космическую станцию, на которой все пошло не по плану, и с боем прорывайтесь на новые уровни. Не дайте SHODAN уничтожить человечество», — гласит официальное описание ремейка в магазине Valve. Кстати, эту самую злодейку SHODAN озвучивает та же актриса, что была в оригинале.

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System Shock будет снабжён текстовым переводом на русский язык, но страница с игрой в Steam для жителей России и Республики Беларусь недоступна.