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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Энтузиасты сравнили, как менялась графика в Minecraft в течение тринадцати лет
Спойлер: почти никак, если не учитывать RTX-версию.
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Существуют в разных языках словосочетания, являющиеся оксюморонами. Например, «страшно красивый» или «графика в Minecraft». Мало для кого секрет, что Minecraft является главным примером того, что графика в видеоиграх — аспект, находящийся даже не на втором и не на третьем месте по важности. Тем не менее, даже в столь визуально примитивной игре графическая часть за все годы её существования пусть и незначительно, но менялась, что и решили продемонстрировать энтузиасты с YouTube-канала ElAnalistaDeBits.

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В качестве примеров энтузиасты использовали как ранние версии от 2009 года, так и наиболее современную RTX-версию. Забегая немного вперёд, сразу отметим, что пока не вышла RTX-версия Minecraft, графические усовершенствования в данной «песочнице» были мелкими и незначительными, касаясь в основном эффектов освещения, текстур травы и листвы на деревьях. Но, как и следовало ожидать, в глаза бросается только версия с рейтрейсингом, которая радует глаз не только шикарной работой освещения, но и переработанными текстурами, сразу же «омолаживающие» Minecraft на пару—тройку десятков лет.

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#minecraft
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