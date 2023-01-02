Спойлер: почти никак, если не учитывать RTX-версию.

Существуют в разных языках словосочетания, являющиеся оксюморонами. Например, «страшно красивый» или «графика в Minecraft». Мало для кого секрет, что Minecraft является главным примером того, что графика в видеоиграх — аспект, находящийся даже не на втором и не на третьем месте по важности. Тем не менее, даже в столь визуально примитивной игре графическая часть за все годы её существования пусть и незначительно, но менялась, что и решили продемонстрировать энтузиасты с YouTube-канала ElAnalistaDeBits.

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В качестве примеров энтузиасты использовали как ранние версии от 2009 года, так и наиболее современную RTX-версию. Забегая немного вперёд, сразу отметим, что пока не вышла RTX-версия Minecraft, графические усовершенствования в данной «песочнице» были мелкими и незначительными, касаясь в основном эффектов освещения, текстур травы и листвы на деревьях. Но, как и следовало ожидать, в глаза бросается только версия с рейтрейсингом, которая радует глаз не только шикарной работой освещения, но и переработанными текстурами, сразу же «омолаживающие» Minecraft на пару—тройку десятков лет.