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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Ремейк Resident Evil 4 находится на финальной стадии разработки
Ещё бы ему на ней не быть — релиз-то уже в марте.
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Чуть меньше трёх месяцев осталось до релиза ремейка Resident Evil 4, если его, конечно, не перенесут, и по такому поводу продюсер проекта Ёсиаки Хирабаяси в беседе с журналистами издания Famitsu решил уточнить, что в настоящее время процесс производства обновлённой версии четвёртой номерной части культовой серии находится на финальной стадии, неумолимо приближаясь к завершению.

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По словам господина Хирабаяси, Capcom делает всё возможное, чтобы релиз состоялся в обозначенную дату 24 марта, а фанатов Resident Evil в ближайшие недели ожидают дополнительные публикации с информацией касательно ремейка четвёртой части.

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Ремейк Resident Evil 4 является следствием успехов ремейков Resident Evil 2 и Resident Evil 3. Более современные игры серии, по всей видимости, обновлять не станут, поскольку в этом нет абсолютно никакой необходимости — они и сегодня выглядят достойно и симпатично.

#capcom #resident evil 4 #resident evil 4 remake
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