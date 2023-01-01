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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Создатели The Last of Us и Uncharted обещают много интересных новостей в этом году
При этом советуют быть осторожнее с чтением инсайдерских донесений.
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Соруководитель Naughty Dog Нил Дракманн поздравил фанатов творчества студии с новым годом, попутно не только поблагодарив их за «невероятную поддержку», но и заявив о том, что в наступившем году их (фанатов) ждёт много всего интересного. В детали Дракманн вдаваться не стал, но позволил себе заявить, что геймерам следует быть осторожнее с чтением инсайдерской информации, поскольку многое из публикуемого под флагом «инсайд» является банальной выдумкой.

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На какие «ложные инсайды» намекает Дракманн, неизвестно, но что-то нам подсказывает, что речь идёт о триквеле The Last of Us как о наиболее значимой инсайдерской информации в минувшем году касательно творчества Naughty Dog.

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В 2022 году Naughty Dog выпустила ремейк первой The Last of Us, а также позволила PC-игрокам приобщиться к Uncharted A Thief’s End вкупе с самостоятельным дополнением Uncharted The Lost Legacy.

#naughty dog
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Мимо
17:29
И правильно тебя минусовали. Ибо это не "АМД обосралась с картами", а производятелы испарительной камеры. А обосралась(в прямом значении этого слова) Нвидиа со своей 4090.
Проблемы с испарительной камерой могут быть причиной высоких температур AMD Radeon RX 7900
warmuza
17:29
Капец ты безмозглый. Даже стрелки нормально перевести не можешь.
Проблемы с испарительной камерой могут быть причиной высоких температур AMD Radeon RX 7900
hiveliberty
17:28
Ты опытный у нас тут. Расскажи, что нужно бормотать.
Проблемы с испарительной камерой могут быть причиной высоких температур AMD Radeon RX 7900
ахахаxа
17:28
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warmuza
17:27
Ты совсем тупой? Как я могу рассказать, что ты бормочешь, если даже не знаком с тобой? Откуда вы такие тупые берётесь только.
Проблемы с испарительной камерой могут быть причиной высоких температур AMD Radeon RX 7900
hiveliberty
17:26
Ты опытный, расскажи.
Проблемы с испарительной камерой могут быть причиной высоких температур AMD Radeon RX 7900
Мимо
17:26
Что в "АМД 7900 ЧЕЧ" так зацепило твою зёленую душонку, что спокойно спать не даёт? Ась, унитаз?
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warmuza
17:25
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Проблемы с испарительной камерой могут быть причиной высоких температур AMD Radeon RX 7900
hiveliberty
17:25
какие факты?
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