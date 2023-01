При этом советуют быть осторожнее с чтением инсайдерских донесений.

Соруководитель Naughty Dog Нил Дракманн поздравил фанатов творчества студии с новым годом, попутно не только поблагодарив их за «невероятную поддержку», но и заявив о том, что в наступившем году их (фанатов) ждёт много всего интересного. В детали Дракманн вдаваться не стал, но позволил себе заявить, что геймерам следует быть осторожнее с чтением инсайдерской информации, поскольку многое из публикуемого под флагом «инсайд» является банальной выдумкой.

На какие «ложные инсайды» намекает Дракманн, неизвестно, но что-то нам подсказывает, что речь идёт о триквеле The Last of Us как о наиболее значимой инсайдерской информации в минувшем году касательно творчества Naughty Dog.

В 2022 году Naughty Dog выпустила ремейк первой The Last of Us, а также позволила PC-игрокам приобщиться к Uncharted A Thief’s End вкупе с самостоятельным дополнением Uncharted The Lost Legacy.