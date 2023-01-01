Одной из главных загадок игропрома минувшего года стала Vampire Survivors: как так вышло, что крайне примитивный инди-проект привлёк внимание огромного числа геймеров. Как мы знаем, в жизни крайне многое, если не вообще всё, зависит от счастливого (ну или несчастного) случая, и вот, по всей видимости, с Vampire Survivors произошло именно это, поскольку сам автор проекта Лука Галанте в беседе с журналистами издания IGN не смог назвать причин, по которым его творение стало одним из основных хитов инди-сегмента.
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По словам Галанте, он и сам с трудом верит в то, что Vampire Survivors обрела такую популярность, и даже не может объяснить причину произошедшего, однако его опыт может служить примером того, что любой инди-разработчик способен добиться аналогичного результата. Иными словами, разработчик сам в шоке от обрушившейся на его творение популярности, тем самым подтверждая тот факт, что Его Величество Случай — всему голова.
Vampire Survivors вышла в октябре только что минувшего года, успев за этот короткий срок получить массу обновлений и даже целое контентное дополнение. Игра представляет собой экшен-рогалик, в котором нашему персонажу необходимо выживать, истребляя орды порождений тьмы, пока не наступит рассвет.