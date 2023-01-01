Агрегатор Metacritic подвёл итоги ушедшего года и опубликовал «топ» видеоигр родом из 2022-го. Учитывая специфику данного ресурса, список лучших был сформирован на основе среднего арифметического «рейтинга», основой для которого стали обзоры многочисленных журналистов самых разных изданий. Всего Metacritic опубликовал 40 лучших PC-игр ушедшего года, но мы в рамках данного материала, пожалуй, ограничимся десятью, иначе можно рискнуть опубликовать не список лучших, а список всех вышедших игр в минувшем году вообще.
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Важно помнить, что разница в рейтинге — так называемом Metascore — между видеоиграми составляет единицы баллов, так что на самом деле список лучших крайне субъективен. Отметим лишь, что Elden Ring, которой пророчили безусловное лидерство, на практике разместилась на втором месте в рейтинге по версии Metacritic, уступив Persona 5 Royal.
Десятка лучших выглядит следующим образом:
- Persona 5 Royal (95 баллов);
- Elden Ring (94 балла);
- Dwarf Fortress (93 балла);
- God of War (2018) (93 балла);
- Chained Echoes (92 балла);
- The Stanley Parable Ultra Deluxe (90 баллов);
- Neon White (90 баллов);
- The Legend of Heroes Trails from Zero (90 баллов);
- NORCO (89 баллов);
- Cuphead The Delicious Last Course (89 баллов).
Отдельных упоминаний, пожалуй, достойны Marvel’s Spider-Man Miles Morales с 88 баллами, Uncharted Legacy of Thieves Collection с 88 баллами и Death Stranding Director’s Cut с 85 баллами.