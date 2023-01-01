Комментарии здесь поистине излишни.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

Агрегатор Metacritic подвёл итоги ушедшего года и опубликовал «топ» видеоигр родом из 2022-го. Учитывая специфику данного ресурса, список лучших был сформирован на основе среднего арифметического «рейтинга», основой для которого стали обзоры многочисленных журналистов самых разных изданий. Всего Metacritic опубликовал 40 лучших PC-игр ушедшего года, но мы в рамках данного материала, пожалуй, ограничимся десятью, иначе можно рискнуть опубликовать не список лучших, а список всех вышедших игр в минувшем году вообще.

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Важно помнить, что разница в рейтинге — так называемом Metascore — между видеоиграми составляет единицы баллов, так что на самом деле список лучших крайне субъективен. Отметим лишь, что Elden Ring, которой пророчили безусловное лидерство, на практике разместилась на втором месте в рейтинге по версии Metacritic, уступив Persona 5 Royal.

Десятка лучших выглядит следующим образом:

Persona 5 Royal (95 баллов);

Elden Ring (94 балла);

Dwarf Fortress (93 балла);

God of War (2018) (93 балла);

Chained Echoes (92 балла);

The Stanley Parable Ultra Deluxe (90 баллов);

Neon White (90 баллов);

The Legend of Heroes Trails from Zero (90 баллов);

NORCO (89 баллов);

Cuphead The Delicious Last Course (89 баллов).

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Отдельных упоминаний, пожалуй, достойны Marvel’s Spider-Man Miles Morales с 88 баллами, Uncharted Legacy of Thieves Collection с 88 баллами и Death Stranding Director’s Cut с 85 баллами.