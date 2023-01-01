Проект Factorio, посвящённый возведению гигантских промышленных объектов, закономерно нашёл отклик в сердцах геймеров, предпочитающих мирные игры про созидание. Пробыв внушительное количество времени в раннем доступе, в конце лета 2020 года Factorio обрела статус полноценного релиза, и вот, теперь разработчики поведали о том, что их творение разошлось тиражом более чем в три с половиной миллиона экземпляров.
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Стоит отметить, что уровень продаж Factorio в ушедшем году превысил полмиллиона копий: по состоянию на конец февраля 2022 года тираж составлял три миллиона экземпляров, а в конце декабря достиг трёх с половиной миллионов. В среднем Factorio покупают по 500 тысяч пользователей ежегодно, что является великолепным результатом, учитывая как нишевость жанра, так и факт отсутствия на игру скидок и различных акций.
В настоящее время разработчики из Wube Software трудятся над первым дополнением к Factorio. Когда оно выйдет, неизвестно, но в работе оно находится уже почти два года, так что, в теории, скоро всё случится.