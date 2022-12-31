Потому что могли. Это если совсем сразу и быстро переходить к делу.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

Если вы внимательно следите за игровой индустрией, то наверняка в курсе того, что действие многострадального зомби-боевика Dead Island 2 развернётся в Лос-Анджелесе. Выбор, учитывая «раскрученность» данного города в популярной культуре, вполне предсказуемый и логичный, но разработчики из Dambuster Studios всё же решили дать на эту тему официальный комментарий.

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Итак, по словам геймдиректора Dead Island 2 Дэвида Стентона, Лос-Анджелес в их представлении является культовым местом, и он всегда планировался в качестве сеттинга игры — другие города даже не обсуждались. Иными словами, выбрали потому, что так было правильно с точки зрения продвижения продукта.

Стоит напомнить, что новая версия Dead Island 2 является созданной с нуля, и её повторное производство началось всего несколько лет назад. Первоначально проект был анонсирован в далёком 2014-м, но затем его постигла череда проблем, переносов релиза, смен разработчиков и прочих элементов шоковой терапии.

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Релиз Dead Island 2 должен состояться 28 апреля наступающего (а в наиболее восточных частях России уже наступившего) года.