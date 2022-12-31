Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Авторы Dead Island 2 объяснили, почему выбрали Лос-Анджелес в качестве сеттинга
Потому что могли. Это если совсем сразу и быстро переходить к делу.
рекомендации
-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3060 Ti со скидкой 17% в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 MSI Gaming дешевле 40 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Если вы внимательно следите за игровой индустрией, то наверняка в курсе того, что действие многострадального зомби-боевика Dead Island 2 развернётся в Лос-Анджелесе. Выбор, учитывая «раскрученность» данного города в популярной культуре, вполне предсказуемый и логичный, но разработчики из Dambuster Studios всё же решили дать на эту тему официальный комментарий.

реклама

Итак, по словам геймдиректора Dead Island 2 Дэвида Стентона, Лос-Анджелес в их представлении является культовым местом, и он всегда планировался в качестве сеттинга игры — другие города даже не обсуждались. Иными словами, выбрали потому, что так было правильно с точки зрения продвижения продукта.

Стоит напомнить, что новая версия Dead Island 2 является созданной с нуля, и её повторное производство началось всего несколько лет назад. Первоначально проект был анонсирован в далёком 2014-м, но затем его постигла череда проблем, переносов релиза, смен разработчиков и прочих элементов шоковой терапии.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
-15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Релиз Dead Island 2 должен состояться 28 апреля наступающего (а в наиболее восточных частях России уже наступившего) года.

#dead island 2 #dambuster studios
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Несчастная Dead Island 2 не выйдет в феврале — релиз отложили до конца апреля 2023-го
Свежая демонстрация игрового процесса Dead Island 2 состоится в начале декабря
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Россия использовала новую тактику ракетных атак, позволяющую наносить максимальный урон
138
Вопреки санкциям производство истребителя Су-57 набирает обороты
43
Что стало дальше с 16-летним киберспортсменом, выигравшим $3 миллиона на чемпионате мира по Fortnite
10
Добротная сборка до 50 тысяч рублей, для игры с DLSS и трассировкой
5
Украинские власти придумали новую тактику защиты критических объектов от Калибров и Гераней
142
Nvidia GeForce GT440 в 2023 году - попытка обновить драйвер + тест
82
Какую версию Windows выбрать в 2023 году — рассматриваем пять актуальных вариантов
25
Обзор и тестирование моноблока HIPER V2
3
Мутант года - наушники "HyperSVEN" и компактный ПК в самодельном корпусе
59
Проповедник - сериал на новогодние каникулы, который мы заслужили
10

Сейчас обсуждают

Вова Огонь
17:50
Рашистам говнобайки, как бальзам на сердце. 30 лет живут в иллюзорном мире лжи и обмана.
Новейшие танки Т-90М "Прорыв" прорвали оборону ВСУ и помогли войти российским войскам в Артемовск
beltar
17:50
А еще хотелось бы вспомнить, что у AMD конкурентов GTX 1070 и выше вообще долго не было, логично, что у них и карт не было с высоким TDP, а значит и в сервис носить было нечего. Что там RX 590 появила...
Наконец-то решена проблема с "отвалом" видеочипов на видеокартах Nvidia
Мажор
17:49
Завидуй нищета сраная с гтх 1070
Эксперты CFRA убеждены, что спрос на игровые видеокарты AMD в следующем году будет расти
Кружит голову Василек
17:48
напомни, но только сначала закуси а то тебя несёт куда то
С начала кризиса на Украине оружейники США заработали $125 млрд
ZOV_Искандер
17:48
Что, фашист, хреново Вам? Это Вас еще Шольц не полностью подставил под удар... Но это ничего, 200-х и 300-х ВСУк под Артемовском и в Артемовске уже более 15к...
Новейшие танки Т-90М "Прорыв" прорвали оборону ВСУ и помогли войти российским войскам в Артемовск
beltar
17:47
Любая видюха с TDP до 100-120 Вт практически ничем не рискует, у меня таких уже пачка, и Radeon 5770, и GF GT630, и даже GF 9600GT у брата должен до сих пор работать. И только недавно вытащил в связи ...
Наконец-то решена проблема с "отвалом" видеочипов на видеокартах Nvidia
Кружит голову Василек
17:45
Дристакс решил последний раз обосраться в этом году.
Какую версию Windows выбрать в 2023 году — рассматриваем пять актуальных вариантов
барин
17:45
опять сказки для ватников ))))))))))
Новейшие танки Т-90М "Прорыв" прорвали оборону ВСУ и помогли войти российским войскам в Артемовск
ZOV_Искандер
17:42
Укрофашисты! Что с рожами? Свет есть? где ППО в Куеве, где ППО в других областях? Где ленд-лиз? Из последней волны, по словам главкома ВСУ Залужного, ПВО Украины дословно - "сбило 12 из более чем 20 р...
Новейшие танки Т-90М "Прорыв" прорвали оборону ВСУ и помогли войти российским войскам в Артемовск
beltar
17:41
Я понимаю, что ты дурак, но как отвал чипа, а зачастую припоя вообще зависит от его производителя? Отвалы из-за припоя вообще пошли, когда отказались от нормальных свинцовых припоев ради каких-то мним...
Наконец-то решена проблема с "отвалом" видеочипов на видеокартах Nvidia
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем