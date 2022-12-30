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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В GOG дарят хоррор Daymare 1998, выросший из фанатского ремейка Resident Evil 2
Очень достойный «подгон».
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Сервис цифровой дистрибуции GOG дождался, пока в Epic Games Store завершится предновогодний марафон подарков, и предложил своим пользователям похожую акцию, в рамках которой любой желающий может забрать в подарок хоррор Daymare 1998.

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Хотя формально GOG прекратил свою деятельность в России, и забрать подарок по умолчанию в нём нельзя, но одна лазейка всё же присутствует: для этого нужно войти в систему под своей учётной записью, после чего проследовать по соответствующей ссылке. Подарок должен будет появиться в вашей игротеке GOG.

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Что же касается Daymare 1998, то у данного проекта интересная судьба: первоначально он подразумевался как фанатский ремейк Resident Evil 2, но затем Capcom надавила на разработчиков, потребовав отменить производство. Авторы подумали и решили, что дабы труд не пропадал, имеет смысл внести в проект некоторые изменения и убрать из него все связи с «Обителью зла», сделав отдельный, пусть и атмосферно похожий продукт.

#gog #daymare 1998
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