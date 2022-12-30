Их немало, и они в разных категориях.

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

Конец года — отличное и, справедливости ради, единственное обоснованное время для подведения итогов работы. Многие компании это уже сделали, ну а несколько часов назад к ним присоединилась Valve с её сервисом цифровой дистрибуции Steam. Как нетрудно догадаться, речь шла о лучших играх в уходящем году, причём сразу в нескольких категориях — как в имеющих значение, так и в добавленных, говоря объективно, просто для галочки.

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Сразу отметим, что Valve перечислила игры, ставшие, по её версии, «платиновыми», «золотыми», «серебряными» и «бронзовыми». Мы, в свою очередь, в рамках данного материала укажем только «платиновые» проекты. Дополнительно необходимо отметить, что проекты расположены в случайном порядке: нахождение игры выше по списку не означает, что она была более «платиновая» чем та, что ниже.

Итак, поехали. Лучшие игры года в Steam по размеру валовой выручки:

Naraka Bladepoint;

Yu-Gi-Oh! Master Duel;

Apex Legends;

Counter-Strike Global Offensive;

Elden Ring;

Dota 2;

PUBG Battlegrounds;

Destiny 2.

Лучшие новинки уходящего года (игры, именно вышедшие в 2022 году) в Steam по размеру валовой выручки:

FIFA 23;

V Rising;

Elden Ring;

Yu-Gi-Oh! Master Duel;

Stray;

Warhammer 40.000 Darktide.

Самые популярные игры по числу одновременных игроков (более 240 тысяч игроков одновременно):

Counter-Strike Global Offensive;

PUBG Battlegrounds;

Goose Goose Duck;

Dota 2;

Yu-Gi-Oh! Master Duel;

Destiny 2;

Elden Ring;

Apex Legends;

ARK Survival Evolved.

Лучшие выпускники раннего доступа:

Mount & Blade II Bannerlord;

Vampire Survivors;

Rogue Legacy 2;

World War 3;

Teardown;

Foxhole;

Raft;

Dread Hunger.

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Упоминать лучшие игры для VR-устройств и для Steam Deck мы, пожалуй, не станем, учитывая, мягко говоря, слабую распространённость данных устройств.