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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Valve назвала лучшие игры в Steam в уходящем году
Их немало, и они в разных категориях.
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Конец года — отличное и, справедливости ради, единственное обоснованное время для подведения итогов работы. Многие компании это уже сделали, ну а несколько часов назад к ним присоединилась Valve с её сервисом цифровой дистрибуции Steam. Как нетрудно догадаться, речь шла о лучших играх в уходящем году, причём сразу в нескольких категориях — как в имеющих значение, так и в добавленных, говоря объективно, просто для галочки.

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Сразу отметим, что Valve перечислила игры, ставшие, по её версии, «платиновыми», «золотыми», «серебряными» и «бронзовыми». Мы, в свою очередь, в рамках данного материала укажем только «платиновые» проекты. Дополнительно необходимо отметить, что проекты расположены в случайном порядке: нахождение игры выше по списку не означает, что она была более «платиновая» чем та, что ниже.

Итак, поехали. Лучшие игры года в Steam по размеру валовой выручки:

  • Naraka Bladepoint;
  • Yu-Gi-Oh! Master Duel;
  • Apex Legends;
  • Counter-Strike Global Offensive;
  • Elden Ring;
  • Dota 2;
  • PUBG Battlegrounds;
  • Destiny 2.

Лучшие новинки уходящего года (игры, именно вышедшие в 2022 году) в Steam по размеру валовой выручки:

  • FIFA 23;
  • V Rising;
  • Elden Ring;
  • Yu-Gi-Oh! Master Duel;
  • Stray;
  • Warhammer 40.000 Darktide.

Самые популярные игры по числу одновременных игроков (более 240 тысяч игроков одновременно):

  • Counter-Strike Global Offensive;
  • PUBG Battlegrounds;
  • Goose Goose Duck;
  • Dota 2;
  • Yu-Gi-Oh! Master Duel;
  • Destiny 2;
  • Elden Ring;
  • Apex Legends;
  • ARK Survival Evolved.

Лучшие выпускники раннего доступа:

  • Mount & Blade II Bannerlord;
  • Vampire Survivors;
  • Rogue Legacy 2;
  • World War 3;
  • Teardown;
  • Foxhole;
  • Raft;
  • Dread Hunger.
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-15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
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Упоминать лучшие игры для VR-устройств и для Steam Deck мы, пожалуй, не станем, учитывая, мягко говоря, слабую распространённость данных устройств.

#steam #valve
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Сейчас обсуждают

eightylvl
14:21
Зачем выдумывать про какие-то 40% в комментариях к новости, в которой чёрным по белому написано "11%" и даны ссылки на пруфы.
Windows 11 оказалась на 11% быстрее Ubuntu в играх с видеокартой AMD Radeon RX 7900 XTX
grom9000
14:21
Совершенно верно. Графика и физика многих игр на уровне 10 летней давности, а требования в 20 раз выше.
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dmitry07
14:20
То есть М12 ты просто не заметил?!
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EFermi
14:20
Потому что это не активный бюджет, а запас. Используя грубую условность - вот у тебя есть заначка 140К, и если вдруг какой форс-мажор, то из этих денег можно взять и потратить. А если вложить их все...
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Slow Mo
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