Конец года — отличное и, справедливости ради, единственное обоснованное время для подведения итогов работы. Многие компании это уже сделали, ну а несколько часов назад к ним присоединилась Valve с её сервисом цифровой дистрибуции Steam. Как нетрудно догадаться, речь шла о лучших играх в уходящем году, причём сразу в нескольких категориях — как в имеющих значение, так и в добавленных, говоря объективно, просто для галочки.
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Сразу отметим, что Valve перечислила игры, ставшие, по её версии, «платиновыми», «золотыми», «серебряными» и «бронзовыми». Мы, в свою очередь, в рамках данного материала укажем только «платиновые» проекты. Дополнительно необходимо отметить, что проекты расположены в случайном порядке: нахождение игры выше по списку не означает, что она была более «платиновая» чем та, что ниже.
Итак, поехали. Лучшие игры года в Steam по размеру валовой выручки:
- Naraka Bladepoint;
- Yu-Gi-Oh! Master Duel;
- Apex Legends;
- Counter-Strike Global Offensive;
- Elden Ring;
- Dota 2;
- PUBG Battlegrounds;
- Destiny 2.
Лучшие новинки уходящего года (игры, именно вышедшие в 2022 году) в Steam по размеру валовой выручки:
- FIFA 23;
- V Rising;
- Elden Ring;
- Yu-Gi-Oh! Master Duel;
- Stray;
- Warhammer 40.000 Darktide.
Самые популярные игры по числу одновременных игроков (более 240 тысяч игроков одновременно):
- Counter-Strike Global Offensive;
- PUBG Battlegrounds;
- Goose Goose Duck;
- Dota 2;
- Yu-Gi-Oh! Master Duel;
- Destiny 2;
- Elden Ring;
- Apex Legends;
- ARK Survival Evolved.
Лучшие выпускники раннего доступа:
- Mount & Blade II Bannerlord;
- Vampire Survivors;
- Rogue Legacy 2;
- World War 3;
- Teardown;
- Foxhole;
- Raft;
- Dread Hunger.
Упоминать лучшие игры для VR-устройств и для Steam Deck мы, пожалуй, не станем, учитывая, мягко говоря, слабую распространённость данных устройств.