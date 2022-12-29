Главное — не смеяться.

Разработчики из Frictional Games продолжают зачем-то в день по чайной ложке подогревать интерес геймеров к своему новому хоррору Amnesia The Bunker. На этот раз в качестве геймплейной демонстрации нашему вниманию представили коротенькое видео, посвящённое многообразию вариантов открытия заблокированных дверей в местном бункере.

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Вариантов несколько, но в видео были показаны три из них. Например, хиленькую дверцу можно попытаться попросту сломать, а при наличии гранаты — подорвать ею. В отдельных случаях решить проблему можно при помощи пороховой бочки. Чем вызвать её детонацию — это уже дело фантазии, но гарантированный способ в виде выстрела из револьвера, всегда доступен.

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Релиз Amnesia The Bunker должен состояться в марте следующего года. Игра повествует историю очнувшегося в огромном бункере времён Первой мировой войны солдата, которому, не имея ни карты, ни схем, нужно найти из него выход.