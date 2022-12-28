Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Escape from Tarkov получила свежее обновление с массой изменений и локацией «Улицы Таркова»
Осторожно, «вайп», так сказать.
рекомендации
-19% на 3070 Gigabyte = самая низкая цена
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti со скидкой 17% в Ситилинке
3060 MSI Gaming дешевле 40 тр
-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Несмотря на нечастое появление в новостных лентах, Escape from Tarkov продолжает развиваться. До статуса полноценного релиза разработчикам, впрочем, ещё ползти и ползти, но процесс идёт, и это радует; сегодня, например, вышло обновление 0.13.0.0, внёсшее много исправлений и нововведений, включая новую локацию «Улицы Таркова». Согласно описанию, данная локация частично затрагивает сам вымышленный город Тарков, и в будущем планируется её расширение.

реклама

Вместе с тем в Escape from Tarkov появились новые навыки (лёгких и тяжёлых бронежилетов), а также переработан навык харизмы. Добавлены новые виды оружия, включая 40мм подствольные гранатомёты, новые автоматы, пистолеты и револьверы, а также различное новое снаряжение.

Неприятная новость: установка обновления влечёт за собой «вайп» (обнуление, стирание) серверов, так что вся игра и прогрессия начнутся заново.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
-15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
4080 MSI Gaming дешевеет не смотря на курс
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Нововведений, исправлений и изменений слишком много, чтобы перечислять их в рамках новостной заметки. Все желающие могут ознакомиться с «патчноутом» на официальном сайте Escape from Tarkov.

#escape from tarkov #battlestate studios
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Руководитель Escape from Tarkov высказался против NFT
Авторы Escape from Tarkov анонсировали для игры самостоятельный режим арены
Авторы Escape from Tarkov показали свежие скриншоты масштабной карты «Улицы Таркова»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Когда завершится СВО, какие области Украины войдут в состав РФ, а что отдадут Молдавии и Польше
265
Боевые возможности Арматы и стоит ли ей рисковать вообще на СВО
47
Почему российский гиперзвук "Авангард" так нервирует американцев
26
10 недорогих процессоров, которые будут справляться с играми еще 5 лет
47
Microsoft покупает Activision Blizzard - Игорь тонет
8
Сборка за 70 тысяч - мое имхо и не только часть 2
94
Как я познал киберсекс
20
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 Play объемом 2 ТБ
14
Собираем новогодний компьютер мечты – ультимативная конфигурация за 350+ тысяч рублей
24
Обзор саундбара Hisense HS312
121

Сейчас обсуждают

la4mer2018
21:46
https://uup.rg-adguard.net/?lang=ru-ru - качайте хоть до посинения
Microsoft вернула россиянам возможность скачивать Windows 10 и 11 с официального сайта без VPN
ZOV_Искандер
21:44
Ну хватит уже тут ахинею нести, ЦИПСОшный укроподонок...А то за тобой скоро орки придут!
Успеет ли F-35 прибыть на Украину до конца проведения СВО
Mona Lisa
21:39
у меня нету имени
Глубокомысленное аналитическое предсказание на 2023 год, которое мы заслужили
Мажор
21:39
Кто ты воин, представься? Культя шеши ты?
Глубокомысленное аналитическое предсказание на 2023 год, которое мы заслужили
Mona Lisa
21:39
😂
Глубокомысленное аналитическое предсказание на 2023 год, которое мы заслужили
Кружит голову Василек
21:39
нет, из тебя
Глубокомысленное аналитическое предсказание на 2023 год, которое мы заслужили
Мажор
21:38
Здесь все картинки накакал идут
Глубокомысленное аналитическое предсказание на 2023 год, которое мы заслужили
Mona Lisa
21:38
из тебя уже труха сыпется ?
Глубокомысленное аналитическое предсказание на 2023 год, которое мы заслужили
Кружит голову Василек
21:38
нет, для тех кто на тебя потрочил, сасать будешь шлюха?
Глубокомысленное аналитическое предсказание на 2023 год, которое мы заслужили
ALSTER
21:38
Ну неужели у соседа корова сдохла, хотя пох что у меня вообще ни коровы и ничего другого нет??? Расия вперде!!111
Великое замещение американского населения продолжается - демографию США спасают лишь орды беженцев
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем