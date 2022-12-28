Осторожно, «вайп», так сказать.

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

Несмотря на нечастое появление в новостных лентах, Escape from Tarkov продолжает развиваться. До статуса полноценного релиза разработчикам, впрочем, ещё ползти и ползти, но процесс идёт, и это радует; сегодня, например, вышло обновление 0.13.0.0, внёсшее много исправлений и нововведений, включая новую локацию «Улицы Таркова». Согласно описанию, данная локация частично затрагивает сам вымышленный город Тарков, и в будущем планируется её расширение.

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Вместе с тем в Escape from Tarkov появились новые навыки (лёгких и тяжёлых бронежилетов), а также переработан навык харизмы. Добавлены новые виды оружия, включая 40мм подствольные гранатомёты, новые автоматы, пистолеты и револьверы, а также различное новое снаряжение.

Неприятная новость: установка обновления влечёт за собой «вайп» (обнуление, стирание) серверов, так что вся игра и прогрессия начнутся заново.

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Нововведений, исправлений и изменений слишком много, чтобы перечислять их в рамках новостной заметки. Все желающие могут ознакомиться с «патчноутом» на официальном сайте Escape from Tarkov.