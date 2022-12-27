На днях в Epic Games Store произошла накладка, вызвавшая переполох среди любителей халявы: в течение нескольких минут в магазине раздавалась расширенная версия Death Stranding с подзаголовком Director’s Cut, после чего её весьма оперативно заменили на базовую версию приключений Сэма Бриджеса. Очевидно, что мы имели дело с досадным недоразумением со стороны Epic Games, и сегодня компания это официально подтвердила.
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Как и следовало предполагать, накладка стала следствием ошибки стажёра — сотрудника, которого представитель Epic Games в своём комментарии назвал «временным». Именно из-за этой ошибки в EGS и можно было кратковременно забрать «режиссёрскую» версию Death Stranding.
Сколько людей за те несколько минут успели забрать неожиданно дорогой подарок, неизвестно, поэтому рискнём предположить, что за ошибку стажёра Epic Games придётся расплатиться с издателем Death Stranding.