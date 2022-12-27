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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Epic Games объяснила ошибкой стажёра факт кратковременной раздачи расширенной версии Death Stranding в своём магазине
Кто-то попал на деньги.
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На днях в Epic Games Store произошла накладка, вызвавшая переполох среди любителей халявы: в течение нескольких минут в магазине раздавалась расширенная версия Death Stranding с подзаголовком Director’s Cut, после чего её весьма оперативно заменили на базовую версию приключений Сэма Бриджеса. Очевидно, что мы имели дело с досадным недоразумением со стороны Epic Games, и сегодня компания это официально подтвердила.

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Как и следовало предполагать, накладка стала следствием ошибки стажёра — сотрудника, которого представитель Epic Games в своём комментарии назвал «временным». Именно из-за этой ошибки в EGS и можно было кратковременно забрать «режиссёрскую» версию Death Stranding.

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5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
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Сколько людей за те несколько минут успели забрать неожиданно дорогой подарок, неизвестно, поэтому рискнём предположить, что за ошибку стажёра Epic Games придётся расплатиться с издателем Death Stranding.

#epic games #epic games store #death stranding
2
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