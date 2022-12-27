Кто-то попал на деньги.

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

На днях в Epic Games Store произошла накладка, вызвавшая переполох среди любителей халявы: в течение нескольких минут в магазине раздавалась расширенная версия Death Stranding с подзаголовком Director’s Cut, после чего её весьма оперативно заменили на базовую версию приключений Сэма Бриджеса. Очевидно, что мы имели дело с досадным недоразумением со стороны Epic Games, и сегодня компания это официально подтвердила.

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Как и следовало предполагать, накладка стала следствием ошибки стажёра — сотрудника, которого представитель Epic Games в своём комментарии назвал «временным». Именно из-за этой ошибки в EGS и можно было кратковременно забрать «режиссёрскую» версию Death Stranding.

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Сколько людей за те несколько минут успели забрать неожиданно дорогой подарок, неизвестно, поэтому рискнём предположить, что за ошибку стажёра Epic Games придётся расплатиться с издателем Death Stranding.