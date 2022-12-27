Игровая общественность в этом году пришла к консенсусу, что самой удачной видеоигрой из числа вышедших в 2022-м стала Elden Ring. Данный консенсус нашёл отражение в количестве наград «Игра года», которые Elden Ring получила от многочисленных игровых изданий. Обладающие гигантским количеством свободного времени пользователи форума Resetera даже подсчитали число побед различных игр в соответствующей номинации.
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Выяснилось вполне очевидное: безусловным лидером стало творение FromSoftware, завоевавшее 119 наград «Игра года». Для сравнения, Elden Ring обогнала своего ближайшего конкурента в лице God of War Ragnarok более чем в пять раз: новые приключения Кратоса были удостоены звания лучшей игры 2022 года лишь 23 раза.
На третьем месте разместился проект Immortality, который назвали лучшим лишь три относительно крупных игровых издания. Остальные игры нет смысла даже перечислять: они получили либо по одной награде, либо «по нулям».