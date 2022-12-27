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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Elden Ring получила наибольшее число наград «Игра года» в текущем году
Причём отрыв от ближайшего конкурента — более чем пятикратный.
рекомендации
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

Игровая общественность в этом году пришла к консенсусу, что самой удачной видеоигрой из числа вышедших в 2022-м стала Elden Ring. Данный консенсус нашёл отражение в количестве наград «Игра года», которые Elden Ring получила от многочисленных игровых изданий. Обладающие гигантским количеством свободного времени пользователи форума Resetera даже подсчитали число побед различных игр в соответствующей номинации.

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Выяснилось вполне очевидное: безусловным лидером стало творение FromSoftware, завоевавшее 119 наград «Игра года». Для сравнения, Elden Ring обогнала своего ближайшего конкурента в лице God of War Ragnarok более чем в пять раз: новые приключения Кратоса были удостоены звания лучшей игры 2022 года лишь 23 раза.

рекомендации
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
3070 за 50 тр в Ситилинке
4080 Gigabyte по старой цене в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
24 ядерный 13900K - смотри цену
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

На третьем месте разместился проект Immortality, который назвали лучшим лишь три относительно крупных игровых издания. Остальные игры нет смысла даже перечислять: они получили либо по одной награде, либо «по нулям».

#elden ring #fromsoftware
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