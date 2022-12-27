Причём отрыв от ближайшего конкурента — более чем пятикратный.

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

Игровая общественность в этом году пришла к консенсусу, что самой удачной видеоигрой из числа вышедших в 2022-м стала Elden Ring. Данный консенсус нашёл отражение в количестве наград «Игра года», которые Elden Ring получила от многочисленных игровых изданий. Обладающие гигантским количеством свободного времени пользователи форума Resetera даже подсчитали число побед различных игр в соответствующей номинации.

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Выяснилось вполне очевидное: безусловным лидером стало творение FromSoftware, завоевавшее 119 наград «Игра года». Для сравнения, Elden Ring обогнала своего ближайшего конкурента в лице God of War Ragnarok более чем в пять раз: новые приключения Кратоса были удостоены звания лучшей игры 2022 года лишь 23 раза.

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На третьем месте разместился проект Immortality, который назвали лучшим лишь три относительно крупных игровых издания. Остальные игры нет смысла даже перечислять: они получили либо по одной награде, либо «по нулям».