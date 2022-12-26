Роботам хорошо — им не холодно. Наверное.

Разработчики из основанной выходцами из России кипрской студии Mundfish прекрасно понимают, что на родине их творение Atomic Heart является если не самой, то как минимум одной из самых ожидаемых видеоигр грядущего года, поэтому позволяют себе время от времени публиковать кусочки информации в виде различных видеороликов или снимков экрана. Сегодня Mundfish поделилась многозначительным снимком экрана, на котором изображён не то испытательный полигон, не то какая-то странная деревушка. В центре внимания — полная замороженность локации, разбитые «тела» андроидов, а также некое загадочное устройство в центре «композиции».

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Релиз Atomic Heart назначен на 21 февраля на всех актуальных платформах. Действие игры разворачивается в середине прошлого века в альтернативной истории, в которой СССР пошёл по пути дальнейшего стремительного развития, не впав в «оттепель» и прочий «застой», которые случились в реальной истории.