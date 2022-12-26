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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Мороз и роботы — на свежем скриншоте Atomic Heart
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Разработчики из основанной выходцами из России кипрской студии Mundfish прекрасно понимают, что на родине их творение Atomic Heart является если не самой, то как минимум одной из самых ожидаемых видеоигр грядущего года, поэтому позволяют себе время от времени публиковать кусочки информации в виде различных видеороликов или снимков экрана. Сегодня Mundfish поделилась многозначительным снимком экрана, на котором изображён не то испытательный полигон, не то какая-то странная деревушка. В центре внимания — полная замороженность локации, разбитые «тела» андроидов, а также некое загадочное устройство в центре «композиции».

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Релиз Atomic Heart назначен на 21 февраля на всех актуальных платформах. Действие игры разворачивается в середине прошлого века в альтернативной истории, в которой СССР пошёл по пути дальнейшего стремительного развития, не впав в «оттепель» и прочий «застой», которые случились в реальной истории.

#atomic heart #mundfish
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Судя по загрузки процессора во время перекопировки большого кол-ва 4kb файлов, другого размера там нет файлов и по полной загрузки одного ядра, то процессора не хватает, возможно процессор работает вм...
6 причин не торопиться переходить на M.2 NVMe SSD, если вы используете старый SATA SSD
Death_Arrow
22:12
Да нет, это тебе два =) 3 500 000 - 300% = -7 000 000 Если хотел изъёбнуться, и процентами изобразить "в 4 раза", то надо было сказать "на 75 % дешевле".
Электрическая версия «Москвича 3» стоит 3,5 млн рублей — почти на 75 % дороже стандартной версии с ДВС
Анатолий Павлюшин
22:11
Я писал про новые системы. на моих двух старых компах с Е5450 стоят "коробочки". И сравнивать их с NVME Samsung со скоростью 3 Гигабайт/с смешно. Они выдают 200 Мегабайт.
6 причин не торопиться переходить на M.2 NVMe SSD, если вы используете старый SATA SSD
CPretender
22:08
Ну так ты заDDoSил свою файловую систему вместе с DMA... Зачем умышленно наступать на грабли - не понимаю... Так и дискеты хватит - все равно DDoSишь...
6 причин не торопиться переходить на M.2 NVMe SSD, если вы используете старый SATA SSD
RedStone
22:06
Ты бы посмотрел как перестроили и построили больницы в Крыму - загляденье ! Да у меня в посёлке сейчас ФАП круче, чем ты даже представить себе можешь.
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ronoho
22:06
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