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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Геймеры возмущены, что раздачу Death Stranding Director’s Cut в EGS заменили на простую Death Stranding
Хотя всем должно быть понятно, что раздача Director’s Cut — ошибка.
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Вчера вечером в Epic Games Store произошла неприятная накладка: в рамках предновогоднего марафона подарков началась раздача Death Stranding Director’s Cut. Сразу стало очевидно, что мы имеем дело с ошибкой: поначалу возникли проблемы с «активацией» подарка, затем он исчез, и, наконец, был заменён на базовую версию Death Stranding. Кому-то повезло, и они смогли забрать «режиссёрку», большинство же не поняло

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Обижаться на представителей Epic Games, мягко говоря, неправильно, поскольку факт ошибки очевиден хотя бы потому, что «режиссёрская» версия Death Stranding вышла на PC вышла совсем недавно — весной этого года. Но, тем не менее, избалованным геймерам хватило наглости обвинить Epic Games чуть ли не в «кидке» и даже выдвигать требования.

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Игроки считают, что справедливо будет изъять полученную игроками в результате ошибки «режиссёрскую» версию Death Stranding, в таком случае ни у кого не возникнет обид. Идея-то, быть может, и правильная, но в Epic Games её не прокомментировали. В любом случае, всего через полтора часа в EGS стартует уже следующая раздача, и расстраиваться из-за таких мелочей, особенно на фоне того, что происходит в мире — как минимум проявление инфантильности.

#epic games #epic games store #death stranding
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