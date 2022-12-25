Многие справедливо скажут: «да хоть через сто лет».

Представленный летом прошлого года вампирский кооперативный боевик Redfall от Arkane Studios, быть может, и не рассчитывает на широкую популярность, но релиз состояться рано или поздно должен. В этом году релиз Redfall отложили до первой половины 2023-го, ну а сегодня от инсайдеров поступила информация о том, что эта самая «первая половина» оказалась ближе к правому её краю: игра выйдет в мае следующего года.

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Сведениями поделился инсайдер Okami, ранее утверждавший, что Redfall выйдет в свет в марте. Вероятно, разработчикам потребовалось дополнительное время на «полировку» и исправление ошибок, и они просто воспользовались расплывчатым «окном» релиза, чтобы незаметно для общества, но очень даже заметно для инсайдеров ещё раз отложить релиз.

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По Сети гуляют слухи о том, что в начале следующего года Microsoft проведёт новую презентацию игр для PC и Xbox, где помимо всего прочего покажут и Redfall. Там-то и узнаем, что к чему.