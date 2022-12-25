Игра комплексная, что удивляет.

Разработчики из студии DRAGO Entertainment рассказали, что их Gas Station Simulator разошёлся тиражом более 1 миллиона экземпляров. Речь идёт о продажах не только на ПК, но также на консоли Nintendo Switch и Android.

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Gas Station Simulator предлагает игрокам купить заброшенную заправочную станцию и восстановить её по своему усмотрению. Разработчики данного симулятора знают всё о ремонте, развитии и эксплуатации заправочной станции у шоссе посреди пустыни.

Геймплей Gas Station Simulator предполагает свободу выбора, несколько подходов к управлению бизнесом и борьбу с внешними обстоятельствами. Собственно, преодоление трудностей — это ключевая компонента, без которой ничего бы не получилось.

А ещё в Gas Station Simulator игроку нужно самолично заниматься обслуживанием клиентов. То есть, заправлять их автомобили, продавать сопутствующие товары и делать другие вещи. Тут авторы особо акцентируют внимание геймеров на то, что от правильно настроенного тайм-менеджмента зависит успех всего предприятия.

В какой-то момент владельцу заправки в Gas Station Simulator придётся заняться наймом сотрудников, которые заберут на себя часть его обязанностей. Можно нанять одного или нескольких рабочих со своими уникальными навыками и поручать им разные задачи. А ещё у этой заправки, совсем как в реальной жизни, есть свой склад с товарами, пополнением которого тоже придётся заниматься игроку.

Ключевые особенности:

обновляйте, управляйте и расширяйте заправочную станцию в пустыне;

создавайте новые услуги: мастерская, магазин, склад или автомойка;

постарайтесь справиться со всем самостоятельно или наймите сотрудников в помощь;

интересные события поверх обычного игрового процесса;

множество настроек и вариантов декора;

множество разных клиентов с разными потребностями и ожиданиями;

множество вариантов управления, в которые вы можете погрузиться.

«Вы не можете продать то, чего у вас нет. Очень важно отслеживать наличие товаров на складе и размещать заказы на правильное время по правильной цене. Это помогает поддерживать прибыль. Чтобы ещё лучше использовать возможности удешевления, вы можете построить склад и расширить его, чтобы учесть больше места для хранения. Внимательно следите за своим остатками на складе. Это имеет решающее значение, поскольку доставка требует времени. Вы ведь не хотите, чтобы товары заканчивались, не говоря уже о топливе?

Мы создали игру, чтобы вы также могли погрузиться в особенности управления и микроуправлять всем вживую. Однако, если микроменеджмент вам не по вкусу, мы не заставляем вас разбираться в его глубинах. При этом микроменеджмент некоторых элементов, например, расходные материалы или сотрудники, могут быть очень полезными как с точки зрения финансов, так и с точки зрения развлечения», — посвящают в тонкости здешнего игрового процесса представители DRAGO Entertainment.

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В магазине Steam раскрытый сейчас во всех деталях Gas Station Simulator вышел 15 сентября 2021 года. За это время проект собрал более 14 тысяч отзывов, из которых 86 % — положительные.