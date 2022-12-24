Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Star Wars The Old Republic наконец-то переведут на 64 бита
Потому что проект совершенствуется, а лимит используемой оперативной памяти — нет.
рекомендации
ASUS 3050 все еще за 30 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
-22000р на 4080 Gigabyte Gaming

За одиннадцать лет своего существования MMORPG Star Wars The Old Republic получила огромное количество обновлений как контентного, так и технического характера, однако до сих пор проект работал исключительно в 32-разрядном режиме, принимавшемся в далёком 2011 году за основу как способ обеспечения максимальной совместимости «Старой Республики» с компьютерами геймеров того времени.

реклама

План звучал прекрасно, однако с течением времени игра развивалась, стала потреблять больше оперативной памяти, а максимальный выделяемый процессу её объём в 32-разрядном режиме уже перестал удовлетворять потребностям. Как бы то ни было, прогресс на месте не стоит: на сегодняшний день 32-разрядные системы фактически вымерли, поэтому авторы Star Wars The Old Republic могут без зазрения совести начать переводить своё творение на 64-разрядный режим.

Когда конкретно данное событие произойдёт, не уточняется, но уже сейчас все желающие могут опробовать соответствующую тестовую сборку игры.

рекомендации
3070 за 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 28 тр в Ситилинке
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц
13600K очень дешево в Регарде

В теории, перевод Star Wars The Old Republic на 64 бита позволит обеспечить игре задел на будущее: выпускать более масштабные обновления и вносить радикальные изменения.

#star wars the old republic
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Творческий руководитель Star Wars The Old Republic объявил об уходе из BioWare
BioWare успокоила фанатов Star Wars The Old Republic: уход креативного директора не отразится на проекте
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему системы ЗРК Patriot, поставляемые США Украине, неэффективны против российских ракет
33
Стоит ли смотреть новый фильм Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды"
77
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD (Декабрь)
10
Играем на карте для майнинга Nvidia в 2022 году
57
10 лучших утилит для настройки и тестирования видеокарт
5
Су-35 должен победить китайские J-10 и JF-17 в битве за Иран
6
ЗРК Patriot на Украине - пиар-акция или создание эшолонированной ПРО по НАТОвскому образцу
103
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER M9 на платформе Intel
5
MLLSE RTX 2060 Super с Али - почти нонейм за 17000р при 140 Вт выдал 2000 МГц в играх
156
Краткий обзор фильмов, которые посмотрел за последние 3 месяца
21

Сейчас обсуждают

Мажор
13:59
Головоломки Я люблю, прошёл все части куба, портала, центр Европы
Решение головоломок — в свежем геймплейном видео Amnesia The Bunker
Вам не убить Шешу!
13:58
Зрелище исключительно мерзкое. Но! Поющая мумия долиной не по своему желанию несёт патриотическую белиберду. Теперь 5-6 фраз бреда о «величии» и «войне» - это обязательно условие , которое ставится вс...
«Ростелеком» планирует заменить Jira, Trello и Confluence своей большой программной платформой «Яга» стоимостью 1 млрд руб.
Руслан Глинник
13:58
Я так понимаю будут играть до тех пор пока не выиграет Франция ?
В Китае за один день Сovid-19 подтвердили у 37 млн жителей
Вежливый N-A-S_A-M-S
13:58
После вчерашнего прилета утром колонны оккуупантов покинули поселки Урзуф и Бабах-Тарама. Частично отправились в сторону Мариуполя, частично оттянулись подальше от линии потенциального поражения в рай...
Фракция "Яблоко" предложила ввести уголовную ответственность за призывы к применению ядерного оружия
Яяяяяяяя Бббббб
13:57
П%:?н чмо и 314дорас
Фракция "Яблоко" предложила ввести уголовную ответственность за призывы к применению ядерного оружия
Вам не убить Шешу!
13:57
пока есть поддержка Запада, нет а вот рабсия уже обречена особенно с такими диванными вояками вроде тебя
«Ростелеком» планирует заменить Jira, Trello и Confluence своей большой программной платформой «Яга» стоимостью 1 млрд руб.
Вам не убить Шешу!
13:57
как ты с дивана уничтожать собрался
«Ростелеком» планирует заменить Jira, Trello и Confluence своей большой программной платформой «Яга» стоимостью 1 млрд руб.
Spаmbоmbеr4
13:57
Много кадров с "Ланцетированием" (ударами ББП "Ланцет-3М" изд.53), хотя многое уже здесь было. А также есть и удары ЛМУР "Префикс" Изд.305, она же теперь Х-39 (кстати, что тоже намекает не некое сродс...
Фракция "Яблоко" предложила ввести уголовную ответственность за призывы к применению ядерного оружия
Яяяяяяяя Бббббб
13:56
всем пацанам, не продажным 6лядям мой рахмат и привет. Я вашу поддержку вижу. И будьте уверены,я за вас, а не подшконочных 6лядей кре%:левских
Фракция "Яблоко" предложила ввести уголовную ответственность за призывы к применению ядерного оружия
Вам не убить Шешу!
13:56
почему про 8 лет бомбаса начали говорить активно лишь после 24 февраля, до этого пофиг было?
«Ростелеком» планирует заменить Jira, Trello и Confluence своей большой программной платформой «Яга» стоимостью 1 млрд руб.
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем