За одиннадцать лет своего существования MMORPG Star Wars The Old Republic получила огромное количество обновлений как контентного, так и технического характера, однако до сих пор проект работал исключительно в 32-разрядном режиме, принимавшемся в далёком 2011 году за основу как способ обеспечения максимальной совместимости «Старой Республики» с компьютерами геймеров того времени.
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План звучал прекрасно, однако с течением времени игра развивалась, стала потреблять больше оперативной памяти, а максимальный выделяемый процессу её объём в 32-разрядном режиме уже перестал удовлетворять потребностям. Как бы то ни было, прогресс на месте не стоит: на сегодняшний день 32-разрядные системы фактически вымерли, поэтому авторы Star Wars The Old Republic могут без зазрения совести начать переводить своё творение на 64-разрядный режим.
Когда конкретно данное событие произойдёт, не уточняется, но уже сейчас все желающие могут опробовать соответствующую тестовую сборку игры.
В теории, перевод Star Wars The Old Republic на 64 бита позволит обеспечить игре задел на будущее: выпускать более масштабные обновления и вносить радикальные изменения.