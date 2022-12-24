Потому что проект совершенствуется, а лимит используемой оперативной памяти — нет.

ASUS 3050 все еще за 30 тр

ASUS 3050 все еще за 30 тр

За одиннадцать лет своего существования MMORPG Star Wars The Old Republic получила огромное количество обновлений как контентного, так и технического характера, однако до сих пор проект работал исключительно в 32-разрядном режиме, принимавшемся в далёком 2011 году за основу как способ обеспечения максимальной совместимости «Старой Республики» с компьютерами геймеров того времени.

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План звучал прекрасно, однако с течением времени игра развивалась, стала потреблять больше оперативной памяти, а максимальный выделяемый процессу её объём в 32-разрядном режиме уже перестал удовлетворять потребностям. Как бы то ни было, прогресс на месте не стоит: на сегодняшний день 32-разрядные системы фактически вымерли, поэтому авторы Star Wars The Old Republic могут без зазрения совести начать переводить своё творение на 64-разрядный режим.

Когда конкретно данное событие произойдёт, не уточняется, но уже сейчас все желающие могут опробовать соответствующую тестовую сборку игры.

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В теории, перевод Star Wars The Old Republic на 64 бита позволит обеспечить игре задел на будущее: выпускать более масштабные обновления и вносить радикальные изменения.