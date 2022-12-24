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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Решение головоломок — в свежем геймплейном видео Amnesia The Bunker
Различные «паззлы» — важная составляющая любой игры, жанр которой представляет собой сборную солянку.
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Несмотря на то, что Amnesia The Bunker выйдет только весной наступающего года, а впереди рождественские и новогодние праздники, разработчики из Frictional Games не сидят без дела и даже с периодичностью, достойной подражания, публикую геймплейные видеоролики своего творения. Да, они неприлично короткие, да, в основном призванные продемонстрировать те или иные механики игрового процесса, но они публикуются и позволяют ознакомиться с игрой, а это самое важное.

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В частности, несколько часов назад разработчики опубликовали два коротких ролика, в которых показали один из вариантов местных головоломок, а также особенности применения револьвера с бесценными патронами. Если верить разработчикам, то в Amnesia The Bunker будет масса различных секретов, раскрыть которые можно будет только проявив смекалку. В частности, в нижеуказанном видео показан заблокированный проход в специальную локацию, который можно «разобрать» с помощью зачем-то расположенной неподалёку бочки с порохом. Всё верно: бочки с порохом в бункере с весьма ограниченными пространствами.

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Напомним, что в Amnesia The Bunker наш главный герой приходит в себя в выведенном из эксплуатации бункере времён Первой мировой. Задача номер один — найти выход из этих лабиринтов коридоров и отсеков.

#frictional games #amnesia the bunker
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