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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Выпуск PC-версии Gran Turismo 7 на повестке дня не стоит
Хотя всякое может случиться.
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Gran Turismo была и остаётся серией, выходящей эксклюзивно на консолях PlayStation. Несколько лет назад игровое подразделение Sony стало адекватнее смотреть на мир и стала постепенно выпускать некогда эксклюзивные проекты на PC, поэтому вполне естественно, что геймеры рассчитывают на то, что рано или поздно на компьютерах появится и вышеуказанная гоночно-аркадная франшиза. И хотя подобное развитие событий нельзя исключать, но сегодня на повестке дня оно не стоит, о чём в беседе с одним из японских игровых изданий сообщил руководитель студии Polyphony Digital Кадзунори Ямаути.

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По его словам, вероятность того, что Gran Turismo выйдет на PC, выше нуля, но на данный момент ничего сказать по этому поводу Ямаути не может.

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Gran Turismo 7 вышла на PlayStation 5 и PlayStation 4 в начале марта этого года, получив очень высокие оценки.

#gran turismo 7
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Мажор
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Козак Турчинов
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