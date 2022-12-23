Gran Turismo была и остаётся серией, выходящей эксклюзивно на консолях PlayStation. Несколько лет назад игровое подразделение Sony стало адекватнее смотреть на мир и стала постепенно выпускать некогда эксклюзивные проекты на PC, поэтому вполне естественно, что геймеры рассчитывают на то, что рано или поздно на компьютерах появится и вышеуказанная гоночно-аркадная франшиза. И хотя подобное развитие событий нельзя исключать, но сегодня на повестке дня оно не стоит, о чём в беседе с одним из японских игровых изданий сообщил руководитель студии Polyphony Digital Кадзунори Ямаути.
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По его словам, вероятность того, что Gran Turismo выйдет на PC, выше нуля, но на данный момент ничего сказать по этому поводу Ямаути не может.
Gran Turismo 7 вышла на PlayStation 5 и PlayStation 4 в начале марта этого года, получив очень высокие оценки.