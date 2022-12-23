А 79 % мечтают получить игру в качестве подарка на праздники.

ASUS 3050 все еще за 30 тр

ASUS 3050 все еще за 30 тр

Игровая площадка VK Play устроила большой опрос, участие в котором приняло около 1200 респондентов. Целью исследования было желание выяснить игровые предпочтения россиян с распределением по платформам, а также планы геймеров на грядущие новогодние каникулы.

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По результатам опроса удалось выяснить, что самым популярным игровым устройством в России остаётся ПК — на нём играет 71 % опрошенных. На доли игровых консолей приходится 10 %, а на смартфонах играют 53 % участников исследования.

Ещё из важно по результатам опроса:

63 % опрошенных играют каждый день;

27 % проводят игровые сессии несколько раз в день;

около трети всех респондентов воспринимают игры как семейный досуг и играют с родственниками;

24 % россиян планируют играть в новогоднюю ночь;

27 % планируют больше играть на новогодних каникулах;

17 % опрошенных планируют на Новый год смотреть стримы;

каждый десятый респондент планирует самолично провести новогодний стрим.

28 % опрошенных планируют потратить на игры больше, чем обычно в течение года;

55 % готовы отдать до 1000 рублей — в обычное время таких людей 34%;

17 % потратят до 5000 рублей — против 6 % вне праздников;

6 % отдадут до 10000 рублей, тогда как в другой период сколько готовы тратить только 2% россиян;

2 % опрошенных готовы потратить на игры от 30 до 50 тысяч рублей.

Также в отчётном материале говорится о том, что в основном россияне предпочитают бесплатные игры, но в новогодние праздники готовы вложить в развлечение деньги. Ещё 16 % опрошенных геймеров намерены проводить в новогодние праздники более шести часов за играми, а каждый пятый собирается выделить на игры 3-4 часа в сутки. Около четверти респондентов собираются играть по 1-2 часа ежедневно.

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Получить игру в подарок на праздники мечтает большое количество опрошенных — 79 %, что вполне очевидно.