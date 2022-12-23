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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Платформа «ЮStream» сообщила о значительном росте объёма «донатов» стримерам в этом году
Это уже не первый сервис, передающий такую статистику.
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Российские стримеры в этом году стали получать больше «донатов» (пожертвований) от зрителей. О данном положении дел свидетельствует предоставленная компанией «ЮMoney» статистика платформы «ЮStream». Согласно имеющейся статистике, в этом году объём пожертвований стримерам увеличился на 23 %, составив 46 миллионов рублей.

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Примечательно, что по статистике на конец ноября данный показатель составлял 39 миллионов рублей. Иными словами, российские стримеры только через «ЮStream» за прошедший месяц получили 7 миллионов рублей пожертвований от зрителей.

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Многие эксперты связывают рост объёма «донатов» с тем фактом, что популярные зарубежные площадки больше не позволяют без танцев с бубном напрямую оплачивать подписки в России. Как итог, зрители предпочитают поддерживать любимых стримеров напрямую — через пожертвования.

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