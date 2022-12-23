В начале этого года Blizzard объявила о том, что трудится над проектом-«выживастиком» в полностью новой вселенной. Никакими подробностями данного проекта компания до сих пор не поделилась, однако сегодня стало известно, что возглавляет его разработку не кто иной, как Дэн Хэй, ранее трудившийся в качестве продюсера игр серии Far Cry, начиная с третьей номерной части.
реклама
В прошлом году Хэй покинул Ubisoft, и вот, теперь мы знаем, с какой целью. Дополнительно стало известно, что команда разработки данного «выживача» в этом году расширилась в два раза с планами по дальнейшему расширению в следующем году.
Иными словами, раньше, чем в 2024 году, ждать релиза не стоит. Чего, впрочем, никто и не ждёт, учитывая, как долго Blizzard рождает свои игры, тем более принадлежащие к новым франшизам.