Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В Steam начались зимняя распродажа и голосование за номинантов на «Премию Steam»
Распродажа в данном случае вторична. По понятным причинам.
рекомендации
-22000р на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
ASUS 3050 все еще за 30 тр
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

Как и было обещано, сегодня в Steam стартовали сразу два относительно важных события для любителей игр. Во-первых, традиционная зимняя распродажа, которая обычно является самой крупной и богатой на скидки, а во-вторых, голосование за номинантов на «Премию Steam».

реклама

Учитывая, что практически все крупные издатели ушли с российского рынка, выбор игр в Steam в российском регионе поубавился, но их всё равно огромное количество. В частности, со скидками можно взять Elden Ring, Detroit Become Human, проекты от Valve, дилогию A Plague Tale и множество других видеоигр. Если, конечно, есть желание заниматься шаманством и искать способы оплаты, поскольку дядюшка Гейб до сих пор не желает решить проблемы хотя бы с оплатой через QIWI или же картами платёжной системы «Мир».

рекомендации
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 за 49 тр в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
MSI 3050 за 28 тр в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
13600K очень дешево в Регарде

Распродажа завершится 5 января, а победители «Премии Steam» станут известны двумя днями ранее — 3 января.

#steam #valve
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Бортовой компьютер Tesla теперь позволяет запустить Cyberpunk 2077
Valve финансирует разработчиков открытого ПО для поддерживания Steam Deck в актуальном состоянии
За звание лучшей игры года по версии «Премии Steam 2022» поборются пять игр, включая Elden Ring и Dying Light 2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Так ли хорош Linux в работе с принтерами - проверяю Windows 7/10 и Kubuntu с двумя принтерами
70
Как поживает единственный авианосец в РФ Адмирал Кузнецов, и когда он встанет на боевое дежурство
35
ТОП-10 полезных советов покупателю компьютерных комплектующих и техники
7
Коллекция видеокарт от Intel до nVidia или что можно найти в коробке с хламом, например ATi
47
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4
4
Играем на карте для майнинга Nvidia в 2022 году
43
Почему ядерная война между США и РФ никогда не начнётся и какие перспективы применения грязной бомбы
20
В RAND считают, что США не сможет победить Китай в неядерной войне уже после 2025 года
121
Обзор электрической воздуходувки DEKO DKBL1100
25
На Западе началась совместная разработка "самолета-охотника" на Су-57
26

Сейчас обсуждают

Кружит голову Василек
22:10
что бы ты знал
ЗРК Patriot на Украине - пиар-акция или создание эшолонированной ПРО по НАТОвскому образцу
Кружит голову Василек
22:09
У моей собаки конура больше, да и она побольше тебя ростом будет если на задние лапы встанет, раза в полтора от твоего роста.
ЗРК Patriot на Украине - пиар-акция или создание эшолонированной ПРО по НАТОвскому образцу
Вам не убить Шешу!
22:08
тогда зачем отвечаешь?
ЗРК Patriot на Украине - пиар-акция или создание эшолонированной ПРО по НАТОвскому образцу
Кружит голову Василек
22:08
вообще пох на тебя свиноуёбка
ЗРК Patriot на Украине - пиар-акция или создание эшолонированной ПРО по НАТОвскому образцу
Вежливый N-A-S-A_M_S
22:08
Путин впервые назвал войну войной И захотел ее быстрее закончить. Президент России Владимир Путин в четверг, 22 декабря, назвал вторжение в Украину войной вместо «специальной военной операции» — терм...
В RAND считают, что США не сможет победить Китай в неядерной войне уже после 2025 года
Apecтант
22:07
Ну у меня одна комната всё верно, вот смотри фотка. Я сейчас на диване валяюсь как король
ЗРК Patriot на Украине - пиар-акция или создание эшолонированной ПРО по НАТОвскому образцу
Тарас Хохлов
22:07
Абсолютно с тобой согласен. Единственный раз уснул в кинотеатре как раз на Аватаре. Хрень полная, а не фильм
Джеймс Кэмерон опасается кассового провала фильма "Аватар 2"
Вам не убить Шешу!
22:06
смишными картинками войну не выиграть, особенно попердывая на диване
В RAND считают, что США не сможет победить Китай в неядерной войне уже после 2025 года
Кружит голову Василек
22:06
фигня, ты приспособлен к клоповнику, у тебя же комната одна единственная в которой ты живешь 2х3 м - не больше.
ЗРК Patriot на Украине - пиар-акция или создание эшолонированной ПРО по НАТОвскому образцу
Вежливый N-A-S-A_M_S
22:06
раха агрессор что в сейчас что в 2014. а гиркин военный преступник. а раха террорист. официально Путин отменил ежегодную встречу с олигархами Президент РФ сослался на эпидемиологическую обстановку.
В RAND считают, что США не сможет победить Китай в неядерной войне уже после 2025 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем