Распродажа в данном случае вторична. По понятным причинам.

Как и было обещано, сегодня в Steam стартовали сразу два относительно важных события для любителей игр. Во-первых, традиционная зимняя распродажа, которая обычно является самой крупной и богатой на скидки, а во-вторых, голосование за номинантов на «Премию Steam».

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Учитывая, что практически все крупные издатели ушли с российского рынка, выбор игр в Steam в российском регионе поубавился, но их всё равно огромное количество. В частности, со скидками можно взять Elden Ring, Detroit Become Human, проекты от Valve, дилогию A Plague Tale и множество других видеоигр. Если, конечно, есть желание заниматься шаманством и искать способы оплаты, поскольку дядюшка Гейб до сих пор не желает решить проблемы хотя бы с оплатой через QIWI или же картами платёжной системы «Мир».

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Распродажа завершится 5 января, а победители «Премии Steam» станут известны двумя днями ранее — 3 января.