Хотя этого пока чрезвычайно мало.

Хоть PC-версия обновлённого «Ведьмака 3» и получилась страшно далёкой от совершенства, но не усвоившие уроки истории разработчики из CD Projekt RED всё-таки решают проблемы по мере их обнаружения. Так, сегодня для обновлённой PC-версии The Witcher 3 Wild Hunt вышел так называемый «хотфикс» — обновление, встраиваемое в уже имеющуюся версию проекта.

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Свежее обновление призвано дополнительно улучшить стабильность игры и решить проблемы с её стабильностью. Кроме того, в состав хотфикса входят и исправления некоторых геймплейных ошибок.

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Отметим, что ранее журналисты протестировали обновлённого «Ведьмака 3» и сошлись во мнении, что перед нами визуально великолепный проект, у которого, впрочем, имеются большие технические недостатки. Исправлением которых постфактум и занимаются разработчики.