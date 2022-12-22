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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Второе обновление-«хотфикс» для PC-версии улучшенного «Ведьмака 3» дополнительно повысило стабильность игры
Хотя этого пока чрезвычайно мало.
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Хоть PC-версия обновлённого «Ведьмака 3» и получилась страшно далёкой от совершенства, но не усвоившие уроки истории разработчики из CD Projekt RED всё-таки решают проблемы по мере их обнаружения. Так, сегодня для обновлённой PC-версии The Witcher 3 Wild Hunt вышел так называемый «хотфикс» — обновление, встраиваемое в уже имеющуюся версию проекта.

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Свежее обновление призвано дополнительно улучшить стабильность игры и решить проблемы с её стабильностью. Кроме того, в состав хотфикса входят и исправления некоторых геймплейных ошибок.

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Отметим, что ранее журналисты протестировали обновлённого «Ведьмака 3» и сошлись во мнении, что перед нами визуально великолепный проект, у которого, впрочем, имеются большие технические недостатки. Исправлением которых постфактум и занимаются разработчики.

#cd projekt red #the witcher 3 wild hunt
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