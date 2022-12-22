Теперь оценить проект может любой желающий.

На днях группа энтузиастов, занимающихся воссозданием «той самой» оригинальной Duke Nukem Forever на основе утекших в Сеть в этом году материалов, пообещала, что уже на этой неделе первая рабочая версия данного проекта «реставрации» станет доступна для загрузки. Сказано — сделано: отныне загрузить небольшой кусочек проекта, который нарекли First Slice, может любой желающий. Всё, что нужно — это лишь проследовать на страницу проекта на портале ModDB. Объём загрузки составляет 1,6 Гбайт.

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По замыслу энтузиастов, «реставрация» Duke Nukem Forever призвана продемонстрировать, как на самом деле должны были выглядеть приключения блондинистого брутального качка. Официальная же версия Duke Nukem Forever, как вам хорошо известно, была встречена публикой крайне негативно.

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Официально Duke Nukem Forever появилась на свет в 2011 году, став одним из главных (а на тот момент — и вовсе главным) «долгостроев» и попутно одним из главных разочарований в игровой промышленности.