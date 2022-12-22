На фоне предсказуемо растущей популярности идей ядерного постапокалипсиса.

Разработчики из Bethesda Game Studios подвели итоги 2022 года в рамках отдельно взятой Fallout 76. Как и следовало ожидать, учитывая обстановку в мире, идеи ядерного постапокалипсиса набирают популярность: как следствие, в этом году пользовательская база Fallout 76 увеличилась на 2,5 миллиона человек, достигнув общего показателя в 13,5 миллионов человек.

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В этом году Fallout 76 исполнилось четыре года: проект получил массу обновлений и даже дополнительного контента, и на этом его пострелизная поддержка не закончится — в следующем году фанатов проекта ждёт много всего интересного и захватывающего.