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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Пользовательская база Fallout 76 в этом году увеличилась на 2,5 миллиона человек
На фоне предсказуемо растущей популярности идей ядерного постапокалипсиса.
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Разработчики из Bethesda Game Studios подвели итоги 2022 года в рамках отдельно взятой Fallout 76. Как и следовало ожидать, учитывая обстановку в мире, идеи ядерного постапокалипсиса набирают популярность: как следствие, в этом году пользовательская база Fallout 76 увеличилась на 2,5 миллиона человек, достигнув общего показателя в 13,5 миллионов человек.

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В этом году Fallout 76 исполнилось четыре года: проект получил массу обновлений и даже дополнительного контента, и на этом его пострелизная поддержка не закончится — в следующем году фанатов проекта ждёт много всего интересного и захватывающего.

#bethesda softworks #bethesda game studios #fallout 76
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