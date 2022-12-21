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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Hogwarts Legacy получит русскую локализацию в виде субтитров
На обозримую перспективу это лучшее, на что можно вообще рассчитывать.
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Не секрет, что ситуация с видеоиграми от крупных издателей в России сейчас, если, конечно, брать в расчёт лицензионные копии, аховая: свою работу на российском рынке они свернули, а обеспечивать полную русскую локализацию для других стран СНГ, рынки которых составляют лишь незначительную часть от российского, экономически нецелесообразно. Впрочем, субтитрами компании свои игры всё же зачастую стараются снабдить — в частности, сегодня WB Games сообщила, что Hogwarts Legacy выйдет с русскими субтитрами, причём как на PC, так и на консолях.

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При этом имеет смысл отметить, что на PC и Xbox русские субтитры будут доступны во всех регионах, а на PlayStation — только в Европе, Австралии и Новой Зеландии.

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13600K очень дешево в Регарде
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Таким образом, если вы не отличаетесь принципиальностью в отношении продуктов издателя WB Games, который фактически прямым текстом заявил, что вы для него как клиент не важны, то, приобретя игру обходными путями, вы всё равно сможете радоваться локализации — хотя бы в виде субтитров. Hogwarts Legacy поступит в продажу 10 февраля на PC и консолях текущего поколения, а 4 апреля — на консолях прошлого поколения.

#hogwarts legacy
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