Много всякого интересного.

Разработчики из студии Shiro Games, которые в данный момент готовят к релизу свою стратегию Dune: Spice Wars, рассказали о своих текущих делах и небольших изменениях в дорожной карте. Представители команды дали понять, что сейчас они трудятся над новыми системами, контентом и прочим.

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На самом деле, список текущих вопросов, над реализацией которых трудятся специалисты Shiro Games, довольно обширный. Тут и новые условия для победы в игре, и усовершенствованный генератор карт, и обновлённые советники.

Проект также получит вскоре набор обучающих миссий и новых открытий, механику вывода подробного статистического отчёта в конце игры и новое обмундирование для боевых юнитов.

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В подробностях о запланированных изменениях для Dune: Spice Wars будет рассказано в начале 2023 года. Проект покинет ранний доступ только в 2023 году.