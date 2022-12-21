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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Авторы Dune: Spice Wars рассказали о находящемся в работе контенте для игры
Много всякого интересного.
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Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Разработчики из студии Shiro Games, которые в данный момент готовят к релизу свою стратегию Dune: Spice Wars, рассказали о своих текущих делах и небольших изменениях в дорожной карте. Представители команды дали понять, что сейчас они трудятся над новыми системами, контентом и прочим.

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На самом деле, список текущих вопросов, над реализацией которых трудятся специалисты Shiro Games, довольно обширный. Тут и новые условия для победы в игре, и усовершенствованный генератор карт, и обновлённые советники.

Проект также получит вскоре набор обучающих миссий и новых открытий, механику вывода подробного статистического отчёта в конце игры и новое обмундирование для боевых юнитов.

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В подробностях о запланированных изменениях для Dune: Spice Wars будет рассказано в начале 2023 года. Проект покинет ранний доступ только в 2023 году.

#dune spice wars #shiro games
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Появились жалобы на перегрев эталонных AMD Radeon RX 7900, уже высказываются возможные причины
wolfire
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лучше бы он жопу байдена заправил
Авторы Dune: Spice Wars рассказали о находящемся в работе контенте для игры
Kutuz
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И то верно, кстати!
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