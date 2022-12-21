Повеселиться, наверное, можно.

Разработчики из студии Gaijin Entertainment сообщили о выходе обновления «От винта!» для постапокалиптического онлайн-экшена Crossout. Всё внимание к себе в свежем апдейте притягивает режим, который позволяет создавать бронированные левитирующие автомобили и участвовать в воздушных сражениях.

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Создатели Crossout рассказали, что «От винта!» — это первый режим в Crossout, в котором игроки могут собрать уникальный «бронелёт» и отправиться на нём в бой. При входе в игру каждому геймеру вручат воздушный винт, который можно установить на собственноручно собранное транспортное средство. Мы имеем дело с временным событием, поэтому после его окончания все эти странные геймплейные атрибуты будут отобраны.

Режим будет работать на трёх картах («Мёртвый город», «Восточный квартал» и «Высокий забор»). За участие в сражениях игроки станут получать праздничные награды (косметические предметы и прочее).

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Режим «От винта!» будет доступен в Crossout до 25 января, все подробности есть на официальном сайте проекта.