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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Подводный градостроительный симулятор Aquatico поступит в продажу в середине января
Сдержать слово в современной игровой индустрии — уже бесценно.
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Градостроительные симуляторы закономерно являются одним из самых любимых жанров среди геймеров, предпочитающих созидательные видеоигры. Хорошая новость заключается в том, что уже в следующем месяце, а именно 12 января, одним представителем жанра станет больше: в продажу поступит подводный градострой Aquatico, о чём официально сообщили его разработчики из Overseer Games.

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Действие Aquatico разворачивается в морской пучине на Земле, поверхность которой в результате определённых катаклизмов превратилась в безжизненную пустошь, абсолютно непригодную для поддержания жизни. Как следствие, люди разработали целый комплекс подводной инфраструктуры, позволяющей существовать на глубине океанов, выращивать растения и даже развивать науку и технический прогресс.

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Примечательно, что авторы Aquatico ничего не скрывают и предлагают всем желающим опробовать демоверсию своего творения. Явление в современной игровой индустрии крайне редкое: обычно нам предлагают покупать кота в мешке или же делать выводы, исходя из чужих мнений — обозревателей, блогеров и так далее.

#aquatico
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