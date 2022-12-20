Градостроительные симуляторы закономерно являются одним из самых любимых жанров среди геймеров, предпочитающих созидательные видеоигры. Хорошая новость заключается в том, что уже в следующем месяце, а именно 12 января, одним представителем жанра станет больше: в продажу поступит подводный градострой Aquatico, о чём официально сообщили его разработчики из Overseer Games.
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Действие Aquatico разворачивается в морской пучине на Земле, поверхность которой в результате определённых катаклизмов превратилась в безжизненную пустошь, абсолютно непригодную для поддержания жизни. Как следствие, люди разработали целый комплекс подводной инфраструктуры, позволяющей существовать на глубине океанов, выращивать растения и даже развивать науку и технический прогресс.
Примечательно, что авторы Aquatico ничего не скрывают и предлагают всем желающим опробовать демоверсию своего творения. Явление в современной игровой индустрии крайне редкое: обычно нам предлагают покупать кота в мешке или же делать выводы, исходя из чужих мнений — обозревателей, блогеров и так далее.