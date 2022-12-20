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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Объём рынка видеоигр в этом году сократился на 4,3 %
Объяснения такого развития событий лежат на поверхности.
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На протяжении многих лет отчёты аналитических компаний демонстрировали ежегодный рост рынка видеоигр. На фоне пандемии рынок рос в каких-то совсем астрономических масштабах, но все прекрасно понимали, что ситуация временная, и всё пойдёт на спад, как только будут сняты связанные с пандемией ограничения, а люди начнут возвращаться в привычное русло. В этом году свой отпечаток отложил глобальный политический, а в некоторых наиболее политически агрессивно настроенных странах — и энергетический кризис, и как-то людям стало немного не до игр. Соответствующая тяжёлая реальность была отражена в отчёте издания GamesIndustry по итогам уходящего года.

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Так, объём рынка видеоигр в этом году составил $184, 4 млрд, что на 4,3 % меньше, чем в прошлом году. Из этой суммы 50 % приходятся на мобильные игры, 28 % — на консольные игры, и 21 % — на загружаемые PC-игры. Оставшийся один процент — стремительно вымирающие браузерные PC-игры. В среднем 94,2 % игр приобретались в цифровом виде, при этом на PC данный показатель составил 98 %, а на консолях — 72 %.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде

Самой высокооценённой игрой этого стала Elden Ring, самой низкооценённой — Postal 4 No Regerts. Лидерами по числу загрузок игр среди стран стали Индия, США, Бразилия, Индонезия и Россия. Лидерами по количеству потраченных на игры денег — США, Япония, Китай, Южная Корея и Тайвань, который «почему-то» считают отдельно от Китая.

#игровая индустрия
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Уехали но продолжат работать по удаленке. В итоге налоги платяться, бабло мутиться. Все в шеколаде. Просто нет пушечного мяса - бяда.
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