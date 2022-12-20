Потому что может.

Текучка кадров в игровой индустрии — явление нередкое, однако под конец года и перед рождественскими праздниками о соответствующих переменах в кадровых составах крупных студий сообщают уже значительно реже. Сегодня произошёл как раз тот нечастый случай предпраздничного объявления об изменениях в коллективе: так, экс-геймдиректор шутера Valorant Джо Зиглер теперь трудится в студии Bungie, известной в первую очередь как разработчика боевиков Destiny и Destiny 2.

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По словам Зиглера, в Bungie он будет работать над неким новым проектом, в который, если всё сложится успешно, будем играть «все мы». По всей видимости, Зиглер участвует в работе над некой «попсовой» видеоигрой — проще говоря, над проектом в широко популярном и доступном жанре.

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В любом случае, никакой конкретики пока нет, поэтому рискнём предположить, что данный проект пока находится на совсем ранних стадиях развития.