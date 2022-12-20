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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Разработчики хоррора Fobia — St. Dinfna Hotel представили Project A.I.D.A. — игру того же жанра, но в совершенно ином антураже
Любят они пугать игрока, что уж поделать.
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Разработчики из независимой бразильской студии Pulsatrix, которые ранее выпустили неплохой хоррор Fobia — St. Dinfna Hotel, представили свой новый проект — Project A.I.D.A. Это научно-фантастический хоррор от первого лица с элементами выживания.

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Анонс хоррора был сопровождён публикацией дебютного трейлера, в котором главный герой на протяжении двух минут изучать дальние закоулки канализации и встречает некое сверхъестественное существо.

На текущий момент разработчики из Pulsatrix Studios не раскрыли детали сюжета нового проекта. Информация о самом главном герое (или героине), антураже, а также других вещах и персонажах тоже пока не опубликована.

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Зато мы точно знаем, что Project A.I.D.A. создаётся на базе движка Unreal Engine 5. Авторы хоррора уверяют, что в первом трейлере нет кадров с пререндером — только запись геймплея в реальном времени. Опять же, список целевых платформ и дата выхода проекта будут обнародованы когда-нибудь потом.

#pulsatrix studios #project aida
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