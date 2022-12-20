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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Разработчиков Fortnite оштрафовали аж на $520 миллионов за введение игроков в заблуждение и не только
Сумма рекордная, но там всё по делу.
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Федеральная торговая комиссия США (FTC) сообщила, что компания Epic Games вынуждена будет выплатить $520 миллионов для урегулирования двух гражданских исков, напрямую связанных с условно-бесплатной игрой Fortnite. По первому иску (о нарушении конфиденциальности детей) нужно выплатить $275 млн, по второму (о подталкивании к непреднамеренным покупкам) — $245 млн.

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Уже сейчас аналитики с уверенностью могут заявить, что суммы выплат по искам являются рекордными для игровой индустрии и даже просто по аналогичным делам, не связанным с видеоиграми.

В случае с первым иском (который о нарушении конфиденциальности детей) нужно отметить вот что. Epic Games нарушила закон, собирая личную информацию от игроков до 13 лет без их ведома и согласия их родителей. По умолчанию в Fortnite работают текстовый и голосовой чаты. Именно поэтому несовершеннолетние игроки подвергаются угрозам, издевательствам и преследованиям, а ещё бывают невольно вовлечены в общение на острые и откровенно взрослые темы.

В случае со вторым иском о подталкивании к непреднамеренным покупкам речь идёт о нарочито запутанном и перегруженном интерфейс в Fortnite, с помощью которого Epic Games прятала функцию отмены покупки и блокировали учётные записи тех, кто пытался через банк оспорить списание средств. Этот откровенно мошеннический метод помог заработать создателям условно-бесплатной королевской битвы сотни миллионов долларов.

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Epic Games, получив «в плечи» такие суммы по искам, начала в срочном порядке перекраивать систему безопасности EGS, добавляя в клиент магазина специальные аккаунты для несовершеннолетних (там отключены голосовой и текстовый чаты). Но сам факт, что такие крупные компании получают не менее крупные взыскания за введение пользователей в заблуждение (в том числе, несовершеннолетних), будет обязательно отмечен и войдёт в историю.

#epic games #fortnite
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Vorvort
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