В своё время моддер Halk Hogan стал широко известен в узких кругах за свой графический мод HD Reworked Project для The Witcher 3 Wild Hunt. После того как студия CD Projekt RED выпустила официальное графическое обновление игры для платформ текущего поколения, в которое в том числе включена работа Hogan’а, моддер решил анонсировать свой подход к «некстгену». Встречаем: улучшенное издание графического мода HD Reworked Project.
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В подробности энтузиаст пока не вдаётся, но, по его словам, в обновлённой версии его творения будет огромное количество улучшений, а качество текстур и обновлённых моделей будет ещё выше, чем в прежней итерации его проекта.
Продемонстрировать обновлённую версию HD Reworked Project моддер пообещал уже скоро, ну а выпустить его в свет планирует не раньше, чем во втором квартале 2023 года. То есть, в период с апреля по июнь включительно.