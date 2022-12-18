По версии отдельно взятого аналитического агентства в отдельно взятом государстве.

Правила, механики, игровой процесс, баланс и матчмейкинг современных видеоигр, к великому сожалению, сформированы таким образом, что неизбежно порождают высокий уровень «токсичности» — когда пользователи начинают ругаться друг на друга по причинам, в которых виноваты исключительно разработчики данных проектов. Практически в любой современной игре можно с той или иной долей вероятности столкнуться с «токсичностью», и чем хуже обстоят дела с ключевыми механиками и особенностями игры, тем чаще геймеры друг на друга ругаются. Аналитическое агентство ADL решило составить «топ» игр, наиболее сильно провоцирующих пользователей на агрессию по отношению к «окружающим».

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Оказалось, что среди геймеров в возрасте от 10 до 17 лет (почему-то ADL проводила опрос именно среди них; видимо, как среди наиболее обидчивых представителей поколения кристаллизованных капелек воды) самыми «токсичными» играми являются Valorant, Dota 2 и Fortnite. Следом за ними с небольшим отставанием идут Destiny 2, PUBG, World of Warcraft и Call of Duty. По статистике, в каждом из этих проектов с той или иной формой «токсичности» сталкиваются от 63 % до 80 % респондентов.

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Таким образом, если рассуждать логически, то с такими процентными соотношениями те, кто сталкиваются с токсичностью, одновременно и сами являются её распространителями, но предпочитают этого не замечать.