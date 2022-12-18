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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Самыми «токсичными» играми в этом году стали Valorant и Dota 2
По версии отдельно взятого аналитического агентства в отдельно взятом государстве.
рекомендации
-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
3070 Ti за 50 тр в Регарде
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 за 45 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке

Правила, механики, игровой процесс, баланс и матчмейкинг современных видеоигр, к великому сожалению, сформированы таким образом, что неизбежно порождают высокий уровень «токсичности» — когда пользователи начинают ругаться друг на друга по причинам, в которых виноваты исключительно разработчики данных проектов. Практически в любой современной игре можно с той или иной долей вероятности столкнуться с «токсичностью», и чем хуже обстоят дела с ключевыми механиками и особенностями игры, тем чаще геймеры друг на друга ругаются. Аналитическое агентство ADL решило составить «топ» игр, наиболее сильно провоцирующих пользователей на агрессию по отношению к «окружающим».

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Оказалось, что среди геймеров в возрасте от 10 до 17 лет (почему-то ADL проводила опрос именно среди них; видимо, как среди наиболее обидчивых представителей поколения кристаллизованных капелек воды) самыми «токсичными» играми являются Valorant, Dota 2 и Fortnite. Следом за ними с небольшим отставанием идут Destiny 2, PUBG, World of Warcraft и Call of Duty. По статистике, в каждом из этих проектов с той или иной формой «токсичности» сталкиваются от 63 % до 80 % респондентов.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде

Таким образом, если рассуждать логически, то с такими процентными соотношениями те, кто сталкиваются с токсичностью, одновременно и сами являются её распространителями, но предпочитают этого не замечать.

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