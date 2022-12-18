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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Авторы Amnesia The Bunker в свежем геймплейном видео продемонстрировали, на что можно потратить единственный патрон в револьвере
Вовсе не на то, о чём можно подумать.
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В начале этого месяца разработчики из Frictional Games к радости всех любителей хорроров представили новую часть серии Amnesia с подзаголовком The Bunker. Название полностью отражает содержание: мы в роли французского солдата Анри Клемана, очнувшегося в бункере времён Первой мировой войны с фонариком и револьвером с одним патронов. Как вы уже поняли, задача — выбраться из этого бункера, строившегося явно с целью долговременного пребывания в нём большого количества людей или высокопоставленных политиков: слишком уж местные коридоры и отсеки просторные и многочисленные.

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Теперь девелоперы опубликовали пусть и крайне непродолжительный, но ёмкий видеоролик, в котором продемонстрировали, на что можно потратить единственный патрон. Например, на разбивание замка, преграждающего путь в следующий отсек. Строго говоря, из описания игры не вполне понятно, идёт речь о единовременно находящемся одном патроне непосредственно в барабане или же об одном патроне во всей игре в целом. Из нижеуказанного видео можно сделать вывод, что речь идёт о втором варианте. Но в таком случае неясно, зачем разработчики так акцентируют внимание на данной геймплейной особенности.

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Релиз Amnesia The Bunker запланирован на март следующего года.

#frictional games #amnesia the bunker
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