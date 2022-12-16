Стратегии всегда нужны.

Несколько лет назад жанр стратегий в игровой промышленности можно было без зазрения совести назвать мёртвым, но на сегодняшний день он частично воскрес и даже успешно развивается. В частности, через месяц — 19 января 2023 года — в продажу официально поступит пиратская приключенческая стратегия Tortuga A Pirate’s Tale, о чём сегодня разработчики сообщили официально.

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Вместе с тем они опубликовали видеоролик, посвящённый кастомизации кораблей. От того, как вы снарядите судно, будет зависеть не только его боевая эффективность, но и мораль команды, так что пренебрегать данной опцией крайне не рекомендуется.

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Как вы уже поняли из названия проекта, он посвящён жизни пиратов в Карибском море, которое в своё время было настоящим кладом для любителей добиваться благополучия путём разбоя, грабежа и обмана.