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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Стратегия Tortuga A Pirate’s Tale поступит в продажу в середине января
Стратегии всегда нужны.
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-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Несколько лет назад жанр стратегий в игровой промышленности можно было без зазрения совести назвать мёртвым, но на сегодняшний день он частично воскрес и даже успешно развивается. В частности, через месяц — 19 января 2023 года — в продажу официально поступит пиратская приключенческая стратегия Tortuga A Pirate’s Tale, о чём сегодня разработчики сообщили официально.

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Вместе с тем они опубликовали видеоролик, посвящённый кастомизации кораблей. От того, как вы снарядите судно, будет зависеть не только его боевая эффективность, но и мораль команды, так что пренебрегать данной опцией крайне не рекомендуется.

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<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Как вы уже поняли из названия проекта, он посвящён жизни пиратов в Карибском море, которое в своё время было настоящим кладом для любителей добиваться благополучия путём разбоя, грабежа и обмана.

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