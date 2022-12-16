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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Diablo Immortal получила обновление: сюжетный пропуск, легендарные боссы и новая локация
Как всегда. А что?
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24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Разработчики из компании Blizzard опубликовали трейлер обновления Terror’s Tide для мобильного условно-бесплатного ролевого экшена Diablo Immortal. После выхода данного апдейта в игре появилась новая локация Storpoint и не только.

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Если говорить о контенте, то Terror’s Tide также добавило в игру новую сюжетную линию, пять легендарных боссов, свежие события и, разумеется, очередной сезонный пропуск с легендарными гемами.

Сама Diablo Immortal доступна на PC, Android и iOS, но для жителей России и Республики Беларусь есть ограничения, как вы знаете.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Diablo Immortal стартовала 2 июня текущего года, у проекта всё хорошо с монетизацией, несмотря на многочисленные жалобы игроков по поводу, кхм, монетизации. Так, за первые пять месяцев после релиза проект принёс своим создателям более 300 миллионов долларов выручки.

#blizzard #diablo immortal
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