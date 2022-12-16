Как всегда. А что?

Разработчики из компании Blizzard опубликовали трейлер обновления Terror’s Tide для мобильного условно-бесплатного ролевого экшена Diablo Immortal. После выхода данного апдейта в игре появилась новая локация Storpoint и не только.

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Если говорить о контенте, то Terror’s Tide также добавило в игру новую сюжетную линию, пять легендарных боссов, свежие события и, разумеется, очередной сезонный пропуск с легендарными гемами.

Сама Diablo Immortal доступна на PC, Android и iOS, но для жителей России и Республики Беларусь есть ограничения, как вы знаете.

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Diablo Immortal стартовала 2 июня текущего года, у проекта всё хорошо с монетизацией, несмотря на многочисленные жалобы игроков по поводу, кхм, монетизации. Так, за первые пять месяцев после релиза проект принёс своим создателям более 300 миллионов долларов выручки.