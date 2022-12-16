Про год мы давно знали, если что.

Студия Insomniac Games в официальном блоге PlayStation сообщила, что Marvel’s Spider-Man 2 должна поступить в продажу на консоли PlayStation 5 осенью 2023 года.

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Напомним, данный проект был анонсирован в рамках презентации PlayStation Showcase 2021. Даже тогда представители студии заверили, что релиз намечен на 2023 год, а сейчас мы разобрались с приблизительным окном выхода.

Заинтересованные могут также проследовать на официальную страницу Marvel’s Spider-Man 2 в магазине PS Store, где данный проект можно уже добавить в список желаемого.

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Новая игра про «паучка» вновь будет посвящена Питеру Паркеру, но теперь там еще будет Майлз Моралез и даже Веном. Фанаты оценят, остальным, наверное, всё равно.