День 1-й (15 декабря 2022): Слухи о том, что в Epic Games Store в этом году пройдёт очередной праздничный предновогодний марафон раздачи подарков, гуляли по Сети уже сравнительно давно, и то, что сегодня эти слухи подтвердятся, не стало большим сюрпризом. Итак, цикл раздачи подарков начался, и первым из них стала инди-стратегия Bloons TD 6 от коллектива Ninja Kiwi.
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Проект представляет собой совместную стратегию на четверых, где нужно выполнять задания, сражаться с боссами и зарабатывать трофеи. В общем, подарок как для первого в раздаче — слабоват.
Стоит отметить, что поскольку многие издатели приостановили свою деятельность в России, не исключена вероятность того, что в рамках данного марафона некоторые проекты окажутся в нашей стране недоступными. Мы в редакции в любом случае продолжим обновлять эту заметку, потому что, во-первых, нужна последовательность, а во-вторых, всегда можно зарегистрировать новую учётную запись EGS с помощью VPN и забрать подарок уже на неё.
Следующий подарок — завтра в 19:00 по московскому времени. Каким он будет, пока секрет. Кроме того, в EGS сейчас проходит новогодняя распродажа, в рамках которой можно ознакомиться с массой интересных предложений.