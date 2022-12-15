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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 1-й: Bloons TD 6
Стартовал предновогодний марафон подарков 2022.
рекомендации
-32000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

День 1-й (15 декабря 2022): Слухи о том, что в Epic Games Store в этом году пройдёт очередной праздничный предновогодний марафон раздачи подарков, гуляли по Сети уже сравнительно давно, и то, что сегодня эти слухи подтвердятся, не стало большим сюрпризом. Итак, цикл раздачи подарков начался, и первым из них стала инди-стратегия Bloons TD 6 от коллектива Ninja Kiwi.

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Проект представляет собой совместную стратегию на четверых, где нужно выполнять задания, сражаться с боссами и зарабатывать трофеи. В общем, подарок как для первого в раздаче — слабоват.

Стоит отметить, что поскольку многие издатели приостановили свою деятельность в России, не исключена вероятность того, что в рамках данного марафона некоторые проекты окажутся в нашей стране недоступными. Мы в редакции в любом случае продолжим обновлять эту заметку, потому что, во-первых, нужна последовательность, а во-вторых, всегда можно зарегистрировать новую учётную запись EGS с помощью VPN и забрать подарок уже на неё.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Следующий подарок — завтра в 19:00 по московскому времени. Каким он будет, пока секрет. Кроме того, в EGS сейчас проходит новогодняя распродажа, в рамках которой можно ознакомиться с массой интересных предложений.

#epic games #epic games store
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