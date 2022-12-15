Стартовал предновогодний марафон подарков 2022.

День 1-й (15 декабря 2022): Слухи о том, что в Epic Games Store в этом году пройдёт очередной праздничный предновогодний марафон раздачи подарков, гуляли по Сети уже сравнительно давно, и то, что сегодня эти слухи подтвердятся, не стало большим сюрпризом. Итак, цикл раздачи подарков начался, и первым из них стала инди-стратегия Bloons TD 6 от коллектива Ninja Kiwi.

реклама

Проект представляет собой совместную стратегию на четверых, где нужно выполнять задания, сражаться с боссами и зарабатывать трофеи. В общем, подарок как для первого в раздаче — слабоват.

Стоит отметить, что поскольку многие издатели приостановили свою деятельность в России, не исключена вероятность того, что в рамках данного марафона некоторые проекты окажутся в нашей стране недоступными. Мы в редакции в любом случае продолжим обновлять эту заметку, потому что, во-первых, нужна последовательность, а во-вторых, всегда можно зарегистрировать новую учётную запись EGS с помощью VPN и забрать подарок уже на неё.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Следующий подарок — завтра в 19:00 по московскому времени. Каким он будет, пока секрет. Кроме того, в EGS сейчас проходит новогодняя распродажа, в рамках которой можно ознакомиться с массой интересных предложений.