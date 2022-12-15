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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В Epic Games Store стартовала крупная новогодняя распродажа
На сегодняшний день это единственный иностранный магазин, где без танцев с бубном можно покупать игры.
рекомендации
-32000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

В этом году нам в редакции пришлось отказаться от традиционных материалов о распродажах в сервисах цифровой дистрибуции игр. Причина всем хорошо известна: большинство из них приостановили свою деятельность в России, а Steam, хоть никуда не уходил и не собирается, так и не решил проблемы с оплатой покупок в российском регионе. На этом фоне особняком стоит Epic Games Store, где работает хотя бы оплата через незатронутую санкциями систему QIWI; в связи с этим конкретно про распродажу в EGS мы новостную заметку напишем.

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Итак, сегодня в EGS стартовала новогодняя распродажа, в рамках которой массу игр можно приобрести с большими скидками. Кроме того, в рамках новогодней распродажи будут действовать праздничные купоны, позволяющие предоставить себе дополнительную скидку в 25 % на покупки, если пользователь уже «затарился» на сумму выше 899 рублей.

Вот, например, перечень игр, которые можно взять со скидкой:

  • Detroit Become Human за 814 рублей вместо 1 628 рублей (скидка 50 %);
  • Mount & Blade II Bannerlord за 1224 рубля вместо 1 749 рублей (скидка 30 %);
  • SnowRunner за 659 рублей вместо 1 199 рублей (скидка 45 %);
  • Kena Bridge of Spirits за 854 рубля вместо 1 709 рублей (скидка 50 %).
рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Разумеется, значительного количества привычных видеоигр в каталоге EGS в российском регионе больше нет по причине ухода их издателей с нашего рынка. Тем не менее, выбор всё равно огромный, и присмотреться, определённо, есть к чему. Акция продлится до 5 января.

#epic games #epic games store
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