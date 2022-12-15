На сегодняшний день это единственный иностранный магазин, где без танцев с бубном можно покупать игры.

В этом году нам в редакции пришлось отказаться от традиционных материалов о распродажах в сервисах цифровой дистрибуции игр. Причина всем хорошо известна: большинство из них приостановили свою деятельность в России, а Steam, хоть никуда не уходил и не собирается, так и не решил проблемы с оплатой покупок в российском регионе. На этом фоне особняком стоит Epic Games Store, где работает хотя бы оплата через незатронутую санкциями систему QIWI; в связи с этим конкретно про распродажу в EGS мы новостную заметку напишем.

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Итак, сегодня в EGS стартовала новогодняя распродажа, в рамках которой массу игр можно приобрести с большими скидками. Кроме того, в рамках новогодней распродажи будут действовать праздничные купоны, позволяющие предоставить себе дополнительную скидку в 25 % на покупки, если пользователь уже «затарился» на сумму выше 899 рублей.

Вот, например, перечень игр, которые можно взять со скидкой:

Detroit Become Human за 814 рублей вместо 1 628 рублей (скидка 50 %);

Mount & Blade II Bannerlord за 1224 рубля вместо 1 749 рублей (скидка 30 %);

SnowRunner за 659 рублей вместо 1 199 рублей (скидка 45 %);

Kena Bridge of Spirits за 854 рубля вместо 1 709 рублей (скидка 50 %).

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Разумеется, значительного количества привычных видеоигр в каталоге EGS в российском регионе больше нет по причине ухода их издателей с нашего рынка. Тем не менее, выбор всё равно огромный, и присмотреться, определённо, есть к чему. Акция продлится до 5 января.