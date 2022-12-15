А то люди уж переживают, что главную сцену в игре якобы вырезали.

Вчера состоялся релиз обновления, улучшающего внешний вид The Witcher 3 Wild Hunt и исправляющего массу игровых ошибок. Мы сейчас не будем затрагивать тему того, что само обновление в очередной раз не было проверено разработчиками, в результате чего пользователи начали массово жаловаться на отсутствие оптимизации, а перейдём сразу непосредственно к теме материала. Итак, вчера по Сети стала распространяться информация о том, что из обновлённой версии игры вырезан контент, в том числе сцена близости Геральта и Йеннифэр. Впоследствии игроки начали опровергать подобные донесения, а сегодня слухи были официально развеяны разработчиками из CD Projekt RED.

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По словам менеджера CDPR по связям с общественностью Марчина Момота, ни одной сцены не было удалено из «некстгенного» обновления, а отсутствие тех или иных катсцен может быть связано с несовместимостью/устареванием пользовательских модификаций. Если у вас это произошло, то имеет смысл удалить папку с модификациями, после чего проверить целостность игровых файлов.

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В настоящее время CDPR занимается определением причин, по которым у PC-игроков наблюдаются проблемы с оптимизацией. Обещают выпустить патч в максимально сжатые сроки.