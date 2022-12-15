Но речь идёт не о прекрасном городе. Но вы и так это знаете.

Бельгийцы из Larian Studios провели очередную трансляцию по ролевой игре Baldur’s Gate 3, которая, очевидно, станет последней в уходящем году. Разработчики рассказали о нововведениях девятого патча, в котором появился новый класс паладина и новый голос героя предыдущих частей — следопыта Минска.

реклама

Голос Минску подарил актёр озвучания и мастер подземелья в популярном гиковом шоу Critical Role Мюттью Мерсер. Игрокам этот человек хорошо знаком, поскольку он до настоящего момента исполнить роли Кэссиди (он же Маккри) в Overwatch, главного героя в сюжетной кампании Titanfall 2 и не только.

Что до шоу Critical Role (вот вам ссылочка на YouTube, более 1,85 млн подписчиков), то там Мюттью Мерсер собирает людей и проводит «зарубы» по правилам ролевой системы Dungeons & Dragons.

Получается иногда даже весело, а в числе приглашённых участников есть даже вполне себе известные актёры. Актёр, который озвучивал Минска в предыдущих Baldur’s Gate, не смог посотрудничать с Larian Studios из-за своей занятости.

Но вернёмся к обсуждению контента девятого патча. С его выходом в игре изменилась система реакций — игрок сможет сам выбирать, отреагирует ли его герой на действие противника или же оставит это на его другой ход. Также в Baldur’s Gate 3 появился пятый уровень прокачки с соответствующими заклинаниями. Из-за этого разработчикам пришлось перенастраивать баланс сражений ближе к концу первого акта — то есть, всего раннего доступа, ведь дальше бельгийцы игроков не пускают.

Ещё в игре появилась система меток, которая будет доступна в бою и вне его, но только для игрока, чей ход активен. Наконец, в редакторе персонажей геймерам стали доступны новые лица для женщин людей и эльфов. Полный список изменений девятого патча есть на официальном сайте Larian Studios.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Напомним, Baldur’s Gate 3 в данный момент пребывает в раннем доступе Steam. На прошедшей The Game Awards стало известно, что финальная версия проекта станет доступна в августе 2023 года. Искренне желаем бельгийцам удачи!