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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Детали девятого патча для Baldur’s Gate 3: класс паладина, новая система реакций и Минск
Но речь идёт не о прекрасном городе. Но вы и так это знаете.
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Бельгийцы из Larian Studios провели очередную трансляцию по ролевой игре Baldur’s Gate 3, которая, очевидно, станет последней в уходящем году. Разработчики рассказали о нововведениях девятого патча, в котором появился новый класс паладина и новый голос героя предыдущих частей — следопыта Минска.

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Голос Минску подарил актёр озвучания и мастер подземелья в популярном гиковом шоу Critical Role Мюттью Мерсер. Игрокам этот человек хорошо знаком, поскольку он до настоящего момента исполнить роли Кэссиди (он же Маккри) в Overwatch, главного героя в сюжетной кампании Titanfall 2 и не только.

Что до шоу Critical Role (вот вам ссылочка на YouTube, более 1,85 млн подписчиков), то там Мюттью Мерсер собирает людей и проводит «зарубы» по правилам ролевой системы Dungeons & Dragons.

Получается иногда даже весело, а в числе приглашённых участников есть даже вполне себе известные актёры. Актёр, который озвучивал Минска в предыдущих Baldur’s Gate, не смог посотрудничать с Larian Studios из-за своей занятости.

Но вернёмся к обсуждению контента девятого патча. С его выходом в игре изменилась система реакций — игрок сможет сам выбирать, отреагирует ли его герой на действие противника или же оставит это на его другой ход. Также в Baldur’s Gate 3 появился пятый уровень прокачки с соответствующими заклинаниями. Из-за этого разработчикам пришлось перенастраивать баланс сражений ближе к концу первого акта — то есть, всего раннего доступа, ведь дальше бельгийцы игроков не пускают.

Ещё в игре появилась система меток, которая будет доступна в бою и вне его, но только для игрока, чей ход активен. Наконец, в редакторе персонажей геймерам стали доступны новые лица для женщин людей и эльфов. Полный список изменений девятого патча есть на официальном сайте Larian Studios.

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Напомним, Baldur’s Gate 3 в данный момент пребывает в раннем доступе Steam. На прошедшей The Game Awards стало известно, что финальная версия проекта станет доступна в августе 2023 года. Искренне желаем бельгийцам удачи!

#larian studios #baldurs gate 3
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