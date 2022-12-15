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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Некромант и его армия нежити — в свежем трейлере SpellForce Conquest of Eo
Самый романтичный класс, как-никак.
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Полгода назад издательство THQ Nordic почти незаметно для всех анонсировало пошаговую стратегию SpellForce Conquest of Eo. Разработчики данного проекта нечасто радуют геймеров свежими публикациями, но сегодня как раз тот исключительный случай, когда авторы всё-таки расщедрились и продемонстрировали некроманта — один из доступных архетипов героя игры.

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Как и во всех фэнтезийных играх, некромант является властителем смерти и способен поднимать под свои знамёна павших воинов, которые после становления нежитью не знают ни страха, ни боли, ни страданий, а могут только исполнять приказы своего повелителя. Иными словами, перед нами самый романтизированный популярной культурой класс чёрного мага.

Стоит, впрочем, отметить, что хоть армия покойников и является послушной и полезной, но на её поддержание расходуется уйма магических сил некроманта, так что без их (сил) восполнения в специальных волшебных источниках нашему герою не обойтись.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
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MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Запуск SpellForce Conquest of Eo должен состояться в следующем году. Пока без конкретики.

#thq nordic #spellforce conquest of eo
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