Самый романтичный класс, как-никак.

Полгода назад издательство THQ Nordic почти незаметно для всех анонсировало пошаговую стратегию SpellForce Conquest of Eo. Разработчики данного проекта нечасто радуют геймеров свежими публикациями, но сегодня как раз тот исключительный случай, когда авторы всё-таки расщедрились и продемонстрировали некроманта — один из доступных архетипов героя игры.

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Как и во всех фэнтезийных играх, некромант является властителем смерти и способен поднимать под свои знамёна павших воинов, которые после становления нежитью не знают ни страха, ни боли, ни страданий, а могут только исполнять приказы своего повелителя. Иными словами, перед нами самый романтизированный популярной культурой класс чёрного мага.

Стоит, впрочем, отметить, что хоть армия покойников и является послушной и полезной, но на её поддержание расходуется уйма магических сил некроманта, так что без их (сил) восполнения в специальных волшебных источниках нашему герою не обойтись.

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Запуск SpellForce Conquest of Eo должен состояться в следующем году. Пока без конкретики.