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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Видео: трейлер олдскульного шутера Ripout от легендарной 3D Realms
Компания выступает издателем, если что.
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Издательство 3D Realms совместно с игровым порталом IGN опубликовало новый трейлер олдскульного шутера Ripout, в котором всё основное время было уделено демонстрации разных геймплейных «фишек».

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Сама Ripout — это классический шутер от первого лица с процедурно генерируемыми уровнями и живым оружием-питомцем (некоторые забавные анимации попали и в трейлер). Уникальная пушка умеет превращаться в разные типы вооружения для нанесения разного типа урона.

Изначально Ripout должна была выйти ещё в феврале 2021 года, но её релиз несколько раз переносился. Но прогресс по разработке заметен уже сейчас. Нам показали новые типы оружия, более кинематографичное поведение пушки и улучшенную систему передвижения героя в разных режимах.

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Теперь нам известно, что Ripout должна поступить в продажу на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5 в 2023 году.

#3d realms #ripout
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