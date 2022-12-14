Издательство 3D Realms совместно с игровым порталом IGN опубликовало новый трейлер олдскульного шутера Ripout, в котором всё основное время было уделено демонстрации разных геймплейных «фишек».
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Сама Ripout — это классический шутер от первого лица с процедурно генерируемыми уровнями и живым оружием-питомцем (некоторые забавные анимации попали и в трейлер). Уникальная пушка умеет превращаться в разные типы вооружения для нанесения разного типа урона.
Изначально Ripout должна была выйти ещё в феврале 2021 года, но её релиз несколько раз переносился. Но прогресс по разработке заметен уже сейчас. Нам показали новые типы оружия, более кинематографичное поведение пушки и улучшенную систему передвижения героя в разных режимах.
Теперь нам известно, что Ripout должна поступить в продажу на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5 в 2023 году.